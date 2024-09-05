'Это тоже одна из целей операции': Зеленский рассказал, сколько военных РФ удалось захватить в плен на Курщине

Во время наступления Вооруженных сил Украины на Курскую область взято в плен более 600 военных РФ. Среди них – российские офицеры и кадыровцы. Пополнение фонда для обмена пленными было одной из целей операции на Курщине.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, опубликованном 5 сентября. По его словам, Украина своим наступлением на Курскую область показывает российскому агрессору, что его собственная территория находится в опасности.

"Мы показываем, что любая их территория не в безопасности. Если принесли к нам войну, мы будем возвращать войну на их территорию", – сказал Зеленский.

Глава государства также назвал важным взятие в плен сотен российских военных на Курщине.

"Также мы взяли обменный фонд, военные для нас важны. Их гражданских никто не трогал. Мы не мародеры и не убийцы, как россияне, которые приходили к нам и убивали гражданских и брали в плен, издевались", – рассказал он.

Зеленский добавил: Украине "не нужны гражданские, они живут там, где они жили".

"А вот военных мы взяли на сегодня более 600. Более шести сотен уже военных в плену. И офицеры, и чеченцы, боевики Кадырова. Вот всех их мы будем менять на наших ребят. Это тоже одна из целей этой операции. Она оправдывает себя", – сказал глава украинского государства.

Зеленский также отметил, что вторжение в РФ является очень важным моментом, сработавшим психологически на общество России. Путину по сути "плевать" и на Курск, и на Донбасс, а его главная цель – просто продолжать войну, говорит украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Ставки верховного главнокомандующего 30 августа главком ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение украинских войск на Курщине продолжается, а также доложил также о "очередном пополнении обменного фонда".

Накануне Зеленский заявил, что операция на Курщине дает Украине не только фонд для обмена пленными с РФ – украинским военным поставлено несколько задач, и все они выполняются.

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