'Ракета летела около трех минут': Зеленский высказался об ударе РФ по Полтаве и назвал главную цель Путина в войне

Ракетный удар по учебному центру в Полтаве, который Россия нанесла 3 сентября и который убил 54 человека, был просчитанным. Ракета летела до цели около трех минут.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News. По его словам, много людей в Полтаве пострадали из-за того, что не успели добежать до укрытия.

"Еще одна трагедия в Украине. И это факт. Это был ракетный удар, просчитанный удар. Ракета летела (сейчас есть информация) около трех минут. Поэтому люди не успели спуститься в бомбоубежище. И сейчас считается, что многие из них ранены или убиты". были именно в момент их спуска в бомбоубежище", – сказал Зеленский.

Он добавил, что "люди отреагировали достаточно быстро, но им не удалось сохранить себя".

Кроме того, президент Украины указал, что кремлевский диктатор Владимир Путин главной целью ставит просто продолжать войну, поэтому, по сути, ему безразлично и на Курскую область, и на украинский Донбасс.

"Мы показываем важную вещь. Путин пошел уничтожать нас на Курщине, но показывает, что ему важен Донбасс. Путин, вместо того, чтобы все забрать из Донбасса и деоккупировать свою территорию, он этого не делает", – сказал президент Украины.

Это очень важный момент, сработавший психологически на общество страны-агрессора, добавил Зеленский.

"Что Путину абсолютно плевать на то, что будет с Курском, или что будет с Донбассом. У него впереди только цель – продолжать войну. Он не думает, что с Курщиной. А его общество стало думать, что не такой Путин крепок, как он об этом говорит. Что не так сильна в них армия. Что все это ложь, что он проводит прямо у нас операцию, а вся армия защищает российскую территорию", – заявил он.

Президент также указал: это не просто операция на территории Украины, потому нет тех, кто защищает российскую территорию.

"Поэтому нам и удалось забрать территорию его, контролировать сегодня часть российской территории. Потому что он не защищает, потому что армия не так крепка у него. Это не какое-то там "СВО", как он говорит, это реальная война. И все свои боевые части он бросил в Украину. Это не операция, это полномасштабная война.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября военные РФ ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Целью оказались здания Института связи. 297 человек получили ранения, погибли 54 человека.

Напомним, 5 сентября Путин выдал, что первоочередная задача Москвы – это якобы "освобождение" Донбасса, а Украина якобы безуспешно и якобы в ущерб себе пытается отвлечь РФ от этой цели наступлением на Курск. Путин также уверяет, что россияне якобы начали "выдавливать противника" с приграничных территорий.

По данным ISW, украинские войска продвигаются дальше вглубь Курщины, в частности на днях ВСУ имели успех к юго-востоку от Дуровки и к юго-востоку от Коренево. ВС России же отошли в Малой Локне, в направлениях Коренево и Суджи продолжались бои.

Накануне Зеленский заявил, что операция в Курской области дает Украине не только фонд для обмена пленными с РФ – украинским военным поставлено несколько задач, и все они выполняются.

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