Погиб 41 человек, более 180 ранены: Зеленский отреагировал на удар РФ по Институту связи в Полтаве. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Институту связи в Полтаве. Глава государства сообщил, что вследствие теракта погиб 41 человек.

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Еще как минимум 180 человек получили ранения. Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении в Telegram.

Президент проинформировал, что, по предварительным данным, российские террористы атаковали Полтаву двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказалась территория учебного заведения и соседней больницы.

"Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким", – сказал президент.

Также Зеленский сообщил, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего. Для ликвидации последствий теракта привлечены все необходимые службы.

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что на месте обстрела спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов. Благодаря быстрой и слаженной работе 25 человек спасли, 11 из них были извлечены из-под завалов. Всех пострадавших передают врачам для оказания медицинской помощи.

Также он сообщил, что вблизи места попадания находится жилой массив, поэтому в многоэтажках ударной выбиты окна и повреждены фасады.

"Полиция проводит поквартирный обход – проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано около сотни заявлений о поврежденном имуществе. Работы продолжаются. Спасательные службы с учетом составляющей безопасности будут работать, пока не убедимся, что деблокировали из-под завалов всех", – заявил Клименко.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что с завтрашнего дня в регионе объявлен трехдневный траур.

"Большая трагедия для Полтавщины и всей страны. Вражеский коварный удар отнял 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим. Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности", – написал глава областной администрации.

Напомним, 3 сентября российская террористическая армия атаковала Херсон и другие населенные пункты региона. Вследствие обстрела погибли двое мужчин, ранения получили несколько человек, в том числе ребенок.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска вечером 2 сентября ударили ракетами по Днепру. В городе прогремели взрывы, повреждены жилые дома.