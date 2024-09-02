Армия России атаковала Днепр: повреждены жилые дома, есть погибший и раненые

Российские оккупационные войска вечером в понедельник, 2 сентября, ударили ракетами по Днепру. В городе прогремели взрывы, повреждены жилые дома.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак на своем аккаунте в Telegram. В результате вражеской ракетной атаки известно об одном погибшем и трех пострадавших.

"Враг атаковал Днепропетровщину. Сейчас известно о повреждении жилых домов в одном из районов Днепра. Вся информация утром", – написал Лысак.

Взрывы в Днепре прогремели около 22:00. По данным мониторинговых каналов, российские войска запустили по областному центру две ракеты "Искандер" из Воронежской области.

Напомним, утром 2 сентября российские войска совершили комбинированную атаку по Киеву с применением большого количества крылатых и баллистических ракет. В городе раздавались взрывы, работала ПВО, из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

Над Киевом силы ПВО уничтожили более 20 средств воздушного нападения: более десяти крылатых, десять баллистических ракет и ударный беспилотник.

Также утром 2 сентября российские войска атаковали Харьков. В Индустриальном районе города есть возгорание в садовом обществе.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России атаковала Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе и ствольной артиллерией. В результате атаки четыре человека получили ранения, повреждены частные дома и другая гражданская инфраструктура.