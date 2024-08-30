'Наступательная операция продолжается': Сырский заявил, что ВСУ на Курщине продвинулись на два километра в сутки

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Курщине. За прошедшие сутки украинские воины продвинулись там на 2 км.

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Тем временем на Покровском направлении оккупанты не прекращают попыток прорвать украинскую оборону. Об этом во время Ставки сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, несмотря на заявления РФ, продвижение украинских войск на Курщине продолжается.

"На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров. Взяли под контроль пять квадратных километров территорий", – сообщил Сырский.

По данным Генштаба, по состоянию на 20 августа Украина контролировала 1263 кв км территории в этом российском регионе, на которых расположены 93 населенных пункта. Глубина продвижения достигала 35 км от украинско-российской границы.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о проведении Ставки верховного главнокомандующего, добавил, что Сырский доложил также о "очередном пополнении обменного фонда".

"Это очень важно для усиления наших позиций в процессах обмена", – подчеркнул глава государства.

Очень напряженной остается ситуация на украинской Донетчине, прежде всего – на Покровском направлении: там оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону украинских войск.

"По состоянию на утро все атаки отбиты. Успеха враг не имел... Обстановка на других направлениях остается сложной, но контролируемой", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщил, что 30 августа 2024 года Зеленский провел заседание Ставки. На нем шла речь о ситуации на фронте, работе школ и энергетике.