Зеленский провел заседание Ставки, говорили о фронте, работе школ и энергетике. Видео и все подробности

Президент Владимир Зеленский 30 августа провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно было посвящено ситуации на передовой, в частности на Покровском направлении и Курщине, где был пополнен обменный фонд, а также подготовке школ к учебному году и энергетике.

Видео дня

Видео с заседания Зеленский опубликовал в официальном Telegram-канале. По его словам, ключевыми на нем стали три вопроса.

В частности, главнокомандующий Александр Сырский доложил о ситуации на передовой – прежде всего на Покровском направлении.

Отдельно он доложил о деталях операции в Курской области, в частности очередное пополнение обменного фонда, рассказал глава государства.

"Это очень важно для усиления наших позиций в процессах обмена", – заявил Зеленский.

Вторым вопросом, по его словам, была подготовка школ к учебному году. Докладывали премьер-министр Денис Шмигаль, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лесной.

"Безопасные вопросы, а также анализ по строительству укрытий. Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов", – заявил Зеленский.

Третьим вопросом на заседании Ставки была энергетика.

"Состояние ликвидации последствий российских ударов. Анализ некоторых вопросов строительства защитных сооружений. Ключевая задача – максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений", – заявил президент.