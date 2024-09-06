Путин пытается приуменьшить последствия операции ВСУ в Курщине: в ISW объяснили, какое влияние она имеет. Карта

Российский диктатор Владимир Путин продолжает уменьшать значение оперативных последствий операции ВСУ в Курской области. В частности, он пытается убедить российскую общественность, что украинское присутствие в Курской области приемлемо в обмен на продвижение РФ в Донецкой области.

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Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Выступая на Восточном экономическом форуме 5 сентября Путин заявил, что украинская операция якобы не заставила Россию передислоцировать силы из прифронтовых районов в Курскую область или остановить наступление на ключевых направлениях на востоке Украины.

Он отметил, что главная цель России – захват Донбасса – остается неизменной. Путин также заявил, что операция ВСУ преследовала цель расколоть российское общество, но вместо этого привела к единению и увеличению желающих подписать контракты с Минобороны РФ. По его словам, ситуация в Курской области якобы "стабилизирована", и российские войска начинают вытеснять украинские силы с территории России, ускоряя наступательные действия в Украине. Он также заявил о значительных потерях Украины в живой силе и технике, однако не привел конкретных цифр.

Как отмечают аналитики ISW, заявления Путина о том, что украинская операция в Курской области не имело оперативных последствий, явно ошибочно. Это события повлияли на ход боевых действий и, вероятно, продолжат влияние на российские наступательные и оборонительные возможности после завершения операций под Покровском.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью CNN от 5 сентября отметил, что украинские действия сорвали российские планы атаковать Сумщину и значительно снизили угрозу вторжения на север Украины. Сырский также подчеркнул, что целью этой операции было не только помешать России использовать Курскую область для подготовки наступлений, но и отвлечь российские силы от других участков фронта, создать "зону безопасности", захватить военнопленных и поднять военный дух украинских войск.

Сырский добавил, что Россия была вынуждена перебросить в Курскую область "десятки тысяч" военных, включая части элитных подразделений ВДВ, которые должны были усилить наступательные операции в Украине.

Кроме того, операция ВСУ в Курске также позволила Украине бросить вызов российскому контролю над инициативой в войне.

Информационные усилия Путина, вероятно, направлены на то, чтобы убедить российскую общественность, что украинское присутствие в Курской области приемлемо в обмен на захват Покровска. Сообщается, что Кремль пытается представить ограниченное украинское присутствие в этом регионе как "новую норму", чтобы выиграть время и пространство для ответа на вторжение после установления контроля над Покровском.

Показательное "удовлетворение" Путина тем, что он позволяет украинским силам удерживать российскую территорию в течение длительного времени, является резким уходом от традиционной российской риторики о нерушимости границ, что подвергает сомнению важность объявленных Россией "красных линий".

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин пригрозил нанести удары по украинским атомным электростанциям. Военный преступник выдал, что это станет "зеркальным ответом" на якобы обстрелы Курской и оккупированной Запорожской АЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин пытается достичь капитуляции Украины. Поэтому заявления главаря Кремля о якобы готовности РФ к мирным переговорам только ширма. Путин по-прежнему претендует на территории Украины и мечтает "включить" их в состав России.

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