Путин пригрозил ударами по украинским АЭС: россияне пожаловались, что такие заявления 'их больше не впечатляют', и вспомнили Курщину

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил нанести удары по украинским атомный электростанциям. Военный преступник выдал, что это станет "зеркальным ответом" на якобы обстрелы Курской и оккупированной Запорожской АЭС.

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Примечательно, что ядерная риторика главаря Кремля не впечатлила граждан РФ, и они припомнили наступление ВСУ в Курской области. Свои очередные угрозы Путин озвучил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Диктатор цинично обвинил Украину в нанесении "ударов по Курской и Запорожской АЭС". При этом кремлевский убийца не привел никаких доказательств.

В то же время российский диктатор фактически пригрозил "зеркальным ответом", намекая на желание РФ атаковать украинские атомные электростанции.

"Можно только представить, что будет в этой части Европы, если мы начнем отвечать зеркально", – заявил преступник.

Россияне в соцсетях пожаловались, что даже такие громкие заявления Путина теперь их не впечатляют, и потребовали закончить войну. Также диктатора призвали приехать в Курскую область и узнать от людей правду.

В частности, граждане РФ пожаловались, что Путин рассказывает о "консолидации" общества, в то время как люди на Курщине "страдают". Кроме того, Путину припомнили лживые высказывания о том, что граница РФ "на замке", в то время как ВСУ продолжают продвигаться на Курщине.

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин пытается добиться капитуляции Украины. Поэтому заявления главаря Кремля о якобы готовности РФ к мирным переговорам являются лишь ширмой. Путин, как и прежде, претендует на территории Украины и мечтает "включить" их в состав России.

Напомним, Путин заявил, что Москва якобы готова вести переговоры с Киевом. Военный преступник хочет, чтобы в основе было соглашение, достигнутое в Стамбуле в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области, продвигаясь вглубь территории РФ. Недавно бойцы ВСУ добились незначительного продвижения на Курщине.

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