Кремлевский диктатор Владимир Путин утверждает, что Москва якобы готова вести переговоры с Киевом. Военный преступник хочет, чтобы в основе было соглашение, достигнутое в Стамбуле в 2022 году.

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Соответствующее заявление т.н. президент РФ сделал 5 сентября со сцены Восточного экономического форума во Владивостоке. Высказывания зафиксированы на видео.

Путин утверждает, что Россия якобы "никогда не отказывалась" от переговоров.

"Готовы ли мы с ними [Украиной] вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле", – заявил главарь государства-агрессора.

Посредниками он хотел бы видеть Китай, Бразилию и Индию, потому что у него с представителями этих стран "доверительные" отношения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее экс-президент РФ, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал операцию Украины в Курской области "актом терроризма". Он заявил, что Запад якобы пытался заманить РФ в "переговорный капкан с неясными перспективами и последствиями", но теперь-то уж точно "никаких переговоров" быть не может.

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