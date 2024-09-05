'Не стоит путать понятие мир и капитуляция': в ЦПД объяснили, что стоит за заявлениями Путина

Российский диктатор Владимир Путин пытается добиться капитуляции Украины. Поэтому заявления главаря Кремля о якобы готовности РФ к мирным переговорам являются лишь ширмой.

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Путин, как и прежде претендует на территории Украины и мечтает "включить" их в состав России. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, когда российский диктатор говорит о переговорах, важно не путать понятие мир и капитуляция. Путину на самом деле нужна именно капитуляция нашей страны.

Коваленко подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир, который основывается на нормах международного права. Также он добавил, что заявления руководства РФ не вернут разрушенные украинские города.

"Все разговоры о Стамбуле 2022 года не вернут разрушенный Бахмут, поэтому он лжет. Ему нужна наша капитуляция. А разговоры о мире – это ловушки, как и более 100 лет назад россия хочет разделить нас изнутри вокруг разных видений, чтобы мы прекратили сопротивление", – написал Коваленко.

Ранее диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы готова вести переговоры с Киевом. Военный преступник хочет, чтобы в основе было соглашение, достигнутое в Стамбуле в 2022 году.

Напомним, граждане Украины не готовы принимать условия страны-террориста России для начала переговорного процесса. Около трети украинцев (32%) считают, что начало переговоров с РФ о прекращении войны возможно только после освобождения всех украинских территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас страна-агрессор РФ продолжает врать о том, что якобы выступает за мир и переговоры. Однако на деле россиянам будет сложно манипулировать условиями завершения войны, когда Формулу мира Украины поддерживают более 100 стран.

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