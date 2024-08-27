'Главное условие – готовность общего плана': в ОП рассказали, где может состояться второй Саммит мира

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на сегодняшний день Украина хочет, чтобы второй Саммит мира состоялся в одной из стран Глобального Юга. Однако первоочередной задаче является разработка плана, который будут готовы поддержать все страны.

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В то же время Украину мало интересует, что думает страна-террорист Россия о Формуле мира. Об этом Ермак заявил на Форуму с участием руководства страны.

По его словам, на сегодняшний день место проведения второго саммита пока не определено, но Киев стремится, чтобы он состоялся в одной из стран Глобального Юга. Сейчас продолжается работа над общим планом, который будет готов уже в скором времени.

"Мы хотим и это было бы правильно, чтобы второй Саммит состоялся в одной из стран Global South (Глобального Юга, – ред.). Сказать, что сегодня определено это место – нет. Потому что важно содержание и главное условие – это готовность общего плана, над которым мы работаем. Но точно, как я сказал, на протяжении не долгого времени будет готов", – сказал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что даже перед первым саммитом Украина слышала много скепсиса, но это не помешало объединить десятки стран во всего мира вокруг Формулы мира.

"Когда я слышу скепсис: если Россия не согласится. Мне кажется, нужно думать не что будет делать Россия, что она делает, страна-террорист и страна-агрессора, мы все видим. Нужно делать все, чтобы большинство стран мира были с нами – поддержали этот общий план", – заявил глава ОП.

Также Ермак добавил, что украинская Формула мира построена на нормах международного права и уставе ООН. Более того, под каждый пункт есть проголосованная резолюция Генеральной ассамблеи, поэтому Формула не содержит ничего, что не соответствует международному праву. Поэтому любой стране, которая также уважает международное право, сказать что-то против этой Формулы очень сложно.

"Игнорировать план, под которым стоят подписи 100 стран, а если там еще будут такие страны как Индия, Саудовская Аравия, Китай, Бразилия, скажите, как это можно даже стране-агрессору, которая на сегодня от многих этих стран зависит. Поэтому нужно думать не что у них в голове, а делать свое дело, привлекать больше стран", – объяснил Ермак.

По словам главы Офиса президента, сейчас страна-агрессор РФ продолжает врать о том, что якобы выступает за мир и переговоры. Однако на деле россиянам будет сложно манипулировать условиями завершения войны, когда Формулу мира поддерживают более 100 стран.

"Представьте, есть план, под которым подписало 100 стран, пригласили на второй саммит представителей России для того, чтобы им передать. Как они будут продолжать эту ложь, которую мы слышим ежедневно, что якобы они за переговоры, якобы кто-то что-то согласовал Турции, а потому сломал. Правда всегда проходит тяжелый путь, но правда всегда побеждает", – заверил Ермак.

Напомним, на сегодняшний день продолжаются дискуссии о возможности мирных переговоров между Украиной и Россией. Наша страна заручается поддержкой стран по всему миру, чтобы достигнуть дипломатического консенсуса.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский не исключил проведение второго Саммита мира в Индии и озвучил соответствующее предложение премьер-министру страны Нарендру Моди во время его визита в Украину. Однако для этого нужно, чтобы Нью-Дели присоединился к коммюнике первой конференции.

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