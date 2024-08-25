Зеленский предложил провести следующий Саммит мира в Индии: что этому препятствует

Президент Владимир Зеленский не исключил проведение второго Саммита мира в Индии и озвучил соответствующее предложение премьер-министру страны Нарендру Моди во время его визита в Украину. Однако для этого нужно, чтобы Нью-Дели присоединился к коммюнике первой конференции, состоявшейся в Швейцарии.

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Об этом глава Украинского государства рассказал в интервью индийским СМИ. Также Зеленский отметил, что планирует посетить Индию по приглашению Моди. Когда именно это может произойти, президент не уточнил. Он сказал, что это будет зависеть от индийской стороны, а также от ситуации в нашем государстве.

"Что касается Саммита мира. Я действительно считаю, что второй Саммит мира должен быть в одной из стран Глобального юга. Мы очень открыты. Я вам скажу, что есть такие страны, как Саудовская Аравия, Катар, Турция, с которыми мы ведем переговоры о втором саммите", – заявил президент.

Зеленский во время визита Моди поделился с ним идеей организовать мероприятие в Индии.

"Это самая большая в мире демократия. Но я хочу быть откровенным. Это касается не только Индии, но и любого государства, которое будет положительно относиться к проведению второго саммита. Мы не сможем провести Саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике [первого] саммита. Я думаю, вы это понимаете. Никто ни на кого не давит, но это логично", – сказал президент.

Напомним, что количество стран-подписантов коммюнике уже достигло 90. Индии (по состоянию на 25 августа) в этом списке нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, подводя итоги пребывания индийской делегации в Украине, заявил: только Киев может принять решение, приглашать ли Москву на второй Саммит мира или нет.

– Во время переговоров с Зеленским Моди заверил, что Индия готова сыграть активную роль в мирном процессе и способствовать достижению мира как друг.

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