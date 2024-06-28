Коммюнике Саммита мира поддержало государство в Тихом океане: процесс продолжается

Итоговое коммюнике, подписанное по итогам Саммита мира, поддержала еще одна страна. Речь идет о Федеративных Штатах Микронезии.

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Это уже 90-я страна, поддержавшая документ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Швейцарии.

Федеративные Штаты Микронезии подписали коммюнике Саммита мира в пятницу, 28 июня. Таким образом, количество стран-подписантов достигло 90.

Микронезия – островное государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от Новой Гвинеи. Она состоит из более чем 600 островов, разбросанных по обширной территории в Тихом океане, площадью 700 км². Административно страна поделена на четыре штата: Косраэ, Понпеи, Чуук и Яп. Столицей Микронезии есть город Паликир.

Недавно стало известно, что к итоговому коммюнике инаугурационного Саммита мира в Швейцарии присоединились еще два государства. Это Барбадос и Республика Маршалловы острова. Такое же решение приняло островное государство в Карибском море Антигуа и Барбуда. Она стала первой, кто не был представлен на Саммите мира, но затем присоединился к итоговому документу.

Также к коммюнике Глобального саммита мира присоединилась южноафриканская страна Замбия.

Из стран, участвовавших в саммите, итоговый документ не подписали Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты. Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи под коммюнике.

Как сообщал OBOZ.UA, после саммита мира Швейцария включила в список подписантов совместного коммюнике по итогам встречи несколько государств, которые на тот момент еще не подтвердили свое согласие с документом. Поэтому российская пропаганда начала разгонять "волну" о якобы отзыве подписей.

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