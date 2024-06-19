Еще одна страна поддержала коммюнике Саммита мира: чем она уникальна

К итоговому коммюнике Саммита мира в Швейцарии присоединилось государство Антигуа и Барбуда. Хотя представители страны не участвовали в мероприятии.

Видео дня

Об этом в сети Х (Twitter) сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это первая страна, которая не была представлена на саммите, но затем присоединилась к итоговому документу.

"Я благодарен Антигуа и Барбуде за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что присоединение еще одной страны к коммюнике "свидетельствует о том, что нашу формулу мира и наше видение справедливого и крепкого мира разделяют все континенты и регионы мира – от Европы до Карибского бассейна. И эта коалиция будет только расти".

В то же время, президент добавил, что действительно стабильный мир – это мир настоящего равенства, где все нации имеют право голоса и могут продемонстрировать свое лидерство.

"Именно поэтому мы создали формат Саммита мира, который продолжим развивать, привлекая новых участников и усердно работая над приближением мира", – подчеркнул он.

По состоянию на 19 июня документ поддержали 82 государства. Не подписали документы такие страны как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты. Более того, через несколько часов стало известно, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике Глобального саммита мира. Причины отзывов подписей этих двух стран пока неизвестны.

Среди подписавшихся, поддержавших итоговый документ саммита не только государства, но и организации. В частности, в понедельник, 17 июня, стало известно о том, что Вселенский Патриархат Константинополя (Ecumenical Patriarchate) также подписал коммюнике.

Напомним, 15 и 16 июня в Швейцарии прошел Саммит мира, в котором приняли участие более 100 делегаций из разных стран и международных организаций.

Также сообщалось, что аналитики американского Института изучения войны считают, что Путину удалось "сбить" Саммит в Швейцарии обманчивым заявлением о "мирных" переговорах.

Ряд ультимативных требований, содержащих разоружение Украины, снятие с РФ санкций и согласие и украинской власти, и требование отдать России уже официально не только Крым, но и области, частично оккупированные РФ, в их административных границах, Путин озвучил 14 июня.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Канада поддерживает основанный на основе международного права мир, учитывающий интересы Украины как основу. "Совместная работа на Саммите мира в Швейцарии помогла сформировать общее видение пути к этому", сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.