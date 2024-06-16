Путину удалось 'сбить' Саммит в Швейцарии обманчивым заявлением о 'мирных' переговорах – ISW

Заявлениям диктатора Владимира Путина о якобы "готовности России вести переговоры" на условиях, равносильных капитуляции Украины, удалось сбить с толку цель Глобального саммита мира в Швейцарии. Информационная операция Кремля была направлена ​​на саботаж саммита и частично преуспела в этом, переориентировав международный разговор на отсутствие РФ на саммите.

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Путин специально изложил свои требования о "мирных" переговорах за день до начала Глобального саммита мира, чтобы подорвать поддержку Западом законных украинских требований. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Саммит был направлен привлечение более широкого международного сообщества к прекращению войны и достижения справедливого мира, основанного на основе Устава ООН и международного права. Однако заявления Путина позволили переориентировать часть внимания на абсурдные требования РФ.

Изложив свои обманчивые заявления о "мирных" переговорах, Путин попытался отвлечь внимание от задачи построения международного консенсуса и прекращения войны. Предпосылки РФ для "мирных" переговоров включали признание незаконной аннексии Россией оккупированных территорий, согласие Украины на демилитаризацию и отказ от присоединения к каким-либо блокам внешней безопасности.

В ISW подчеркнули, что заявления Путина о том, что он открыт для любых "переговоров", не основанных на том, что фактически является безоговорочной капитуляцией Украины, по своей сути вводят в заблуждение. Таким образом, двуличные заявления диктатора о его "готовности к переговорам" переориентировали международный дискурс, чтобы подчеркнуть, что Путин не заинтересован в соблюдении принципов Устава ООН.

Некоторые западные официальные лица признали, что Россия попыталась сорвать цель саммита и сосредоточить свои разговоры на отсутствии представителя страны-агрессора. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что "мирное" предложение Путина от 14 июня было не призывом к переговорам, а призывом "к капитуляции Украины". Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс "на каком-то этапе", хотя признал, что Путин не заинтересован в переговорах "на данный момент".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "мир в Украине не может быть достигнут без участия России", но отметил, что РФ отвергла все коллективные призывы к миру. Представитель США по специальным политическим вопросам в ООН Роберт Вуд заявил на заседании Совета Безопасности ООН 14 июня, что решение России созвать заседание за день до саммита было попыткой отвлечь внимание международного сообщества от саммита.

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что у Китая есть возможность сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине. По его словам, именно Пекин может повлиять на российского диктатора Владимира Путина. При этом Стубб отверг так называемые "мирные предложения", которые накануне озвучил главарь Кремля.

Ранее постоянный представитель США в НАТО Курт Уолкер заявил, что российский диктатор Владимир Путин не боится НАТО. На самом деле главарь Кремля постоянно использует в своих нарративах тему Альянса для того, чтобы оправдать свою агрессию.

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