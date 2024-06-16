Китай мог бы повлиять на Путина, чтобы закончить войну в Украине, – президент Финляндии

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что у Китая есть возможность сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине. По его словам, именно Пекин может повлиять на российского диктатора Владимира Путина.

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При этом Стубб отверг так называемые "мирные предложения", которые накануне озвучил главарь Кремля. Об этом сообщает издание Yle.

Президент Финляндии призвал Китай повлиять на диктатора РФ Путина, чтобы положить конец войне против Украины. Также он напрямую обратился к кремлевскому диктатору и призвал его прекратить вооруженную агрессию против Украины. Он добавил, что предложения Путина, прозвучавшие накануне Саммита мира в Швейцарии, не имеют ничего общего с окончание войны.

В то же время Стубб подчеркнул важность глобального Юга в достижении мира.

"На саммите в Швейцарии много представителей из стран Латинской Америки, Африки, Азии и особенно Ближнего Востока. Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условиях Украины", – сказал президент Финляндии.

Напомним, диктатор Владимир Путин имитирует заинтересованность в мирных переговорах с Украиной, но на самом деле стремится полному уничтожению украинской государственности. При это РФ готовится к возможной войне с НАТО. Поэтому в Кремле рассматривают победу над Украиной как начало войны против Североатлантического альянса.

Ранее постоянный представитель США в НАТО Курт Уолкер заявил, что российский диктатор Владимир Путин не боится НАТО. На самом деле главарь Кремля постоянно использует в своих нарративах тему Альянса для того, чтобы оправдать свою агрессию.

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