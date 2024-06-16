Канада всегда будет стоять за справедливый мир в интересах украинцев – Трюдо

Канада поддерживает основанный на принципах международного права мир, который учитывает на интересы Украины как основу. Совместная работа на Саммите мира в Швейцарии помогла сформировать совместное видение пути к этому.

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Власти Канады в ближайшие месяцы планируют встречу министров иностранных дел стран-партнеров, чтобы продвигать работу по оценке человеческих жертв войны в Украине. Об этом 16 июня в Бюргенштоке, выступая на завершении конференции, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Он отметил, что многие страны, участвовавшие в мероприятии, и сами пережили войны.

"Сегодня я возглавил сессию, на которой мы говорили о плененных и депортированных людях, особенно о детях. 20 тысяч детей, как предполагается, забрали от их домов, языка, культуры, идентичности. Это то, что глобальное сообщество должно решить и призвать остановить", – отметил премьер.

Кроме того, российская война против Украины спровоцировала серьезные нарушения цепей поставок, ценовой шок, энергетическую нестабильность, риск ядерной катастрофы в мире. И этот список можно продолжать.

"Война длится слишком долго. Мы должны удвоить наши усилия на пути к справедливому и устойчивому миру. Мира, который ставит во главу угла верховенство права, правосудия и безопасность украинцев, а также нашу безопасность", – подчеркнул Трюдо.

Как сообщал OBOZ.UA, участники Саммита мира предложили Украине помощь с возвращением украинцев с территории страны-террориста России. Лидеры стран озвучили конкретные инициативы, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

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