Страны мира предложили Украине помощь с возвращением пленных, – Лубинец

Участники Саммита мира в Швейцарии предложили Украине помощь с возвращением украинцев с территории страны-террориста России. Лидеры стран озвучили конкретные инициативы по возвращению граждан Украины.

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Речь идет о детях, гражданских и военнопленных, которые сейчас находятся в России. Об этом в Telegram заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, на Глобальном саммите мира в закрытом режиме была проведена тематическая сессия по реализации пункта 4 Формулы мира, в которой идет речь об освобождении всех пленных и депортированных, в том числе украинских детей. Лубинец заявил, что тематическая сессия была представления на высоком уровне.

Кроме президентов стран, премьер-министров, министров иностранных дел пригласили присутствовать Вселенского Патриарха Варфоломея и ватиканского дипломата Пьетро Паролини. Также объединились президент Европейского парламента Роберта Мецола и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

"На мероприятии прозвучали конкретные инициативы от стран мира по возвращению граждан Украины, остановки нарушения их прав, срочный допуск к местам содержания украинских военнопленных и гражданских заложников представителей международных организаций", – заявил Лубинец.

Также омбудсмен добавил, что каждая озвученная идея будем отрабатываться отдельно. При этом Лубинец подчеренул, что украинская делегация подготовила тематические брифы, чтобы рассказать о нарушении Россией прав украинских граждан, а главное – заручиться поддержкой мира для возвращения всех украинцев домой.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова презентовать представителю страны-террориста России "Формулу мира" президента Владимира Зеленского. При этом он подчеркнул, что ни о каких территориальных компромиссах не может быть речи.

Ранее сообщалось, что Украина уже готовит второй Глобальный саммит мира, участие в котором может принять и страна-агрессор Россия. Это будет возможно при условии, что РФ будет не диктовать свои условия, а слушать, что ей говорят другие государства.

Как сообщал OBOZ.UA, заявлениям диктатора Владимира Путина о якобы "готовности России вести переговоры" на условиях, равносильных капитуляции Украины, удалось сбить с толку цель Глобального саммита мира в Швейцарии. Информационная операция Кремля была направлена ​​на саботаж саммита и частично преуспела в этом, переориентировав международный разговор на отсутствие РФ на саммите.

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