В ОП заявили, что готовы презентовать представителю России 'Формулу мира' Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова презентовать представителю страны-террориста России "Формулу мира" президента Владимира Зеленского. При этом он подчеркнул, что ни о каких территориальных компромиссах не может быть речи.

Видео дня

По его словам, контакт с представителем РФ может произойти во врем второго саммита. Об этом Ермак заявил в Швейцарии 15 июня, сообщает корреспондент OBOZ.UA.

Глава ОП подчеркнул, что в итоговом документе по результатам саммита в Швейцарии не будет никакого компромисса с независимостью, с суверенитетом и территориальной целостностью. Он отметил, что Украина твердо придерживается своей "Формулы мира".

Также Ермак заявил, что во время саммита мира в Швейцарии представители десятки стран будут разрабатывать будущий план по урегулированию войны, который будет основан на "Формуле мира". Когда этот план будет готовый, ему смогут презентовать представителю РФ. Ермак считает, что это может произойти уже во время второго саммита.

Напомним, Украина уже готовит второй Глобальный саммит мира, участие в котором может принять и страна-агрессор Россия. Это будет возможно при условии, что РФ будет не диктовать свои условия, а слушать, что ей говорят другие государства.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что путь к миру будет долгим, потому что Украина имеет дело с террористами. При этом глава государства подчеркнул, что этот путь должен базироваться на уставе ООН и международном праве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!