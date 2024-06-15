'Путь к миру долгий, нужен один базис': Зеленский объяснил, чего ожидает от саммита в Швейцарии

Президент Владимир Зеленский заявил, что путь к миру будет долгим, потому что Украина имеет дело с террористами. При этом глава государства подчеркнул, что этот путь должен базироваться на уставе ООН и международном праве.

Видео дня

Также президент назвал три главных вопроса инаугурационного саммита мира в Швейцарии. Об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

По его словам, Украина в отличие от России не нарушает права людей и стремится к миру, основываясь на уставе ООН и международном праве. При этом путь к завершению войны будет долгим, ведь против нашей страны воюют террористы.

"Путь к миру он долгий, потому что мы имеем дело с террористами, и мы должны идти самым правильным путем, основываясь на уставе ООН и международном праве. Это очень важно, чтобы у нас был один базис. И мы так идем, не нарушая закон, не нарушая права людей", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что российская вооруженная агрессия влияет не только на нашу страну, но и на многие страны Европы и мира. Поэтому одними из ключевых аспектов саммита мира в Швейцарии станет продовольственная и ядерная безопасность.

Зеленский напомнил, что россияне захватили крупнейшую в Европе атомную электростанцию и подвергают риску десятки стран. Такие действия врага привели не только к дефициту энергии, но и поставили под угрозу ядерную безопасности на континенте.

"Мы говорим о трех аспектах для инаугурационного саммита. Это продовольственная безопасность, Путин заблокировал Черное море, это вызвало большие проблемы в Азии и Африки и даже во многих странах Европы. Вторая история – это ядерная безопасность. Вы знаете, что Россия захватила самую большую атомную станцию в Европе, 6 блоков, 6 гигаватт", – отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина стремится вернуть домой десятки тысяч детей, которые были похищены российскими террористами. Президент отметил, что кремлевский диктатор Путин обвиняет Украину в нацизме, но на самом деле сам действует как нацист.

"Третий вопрос – возвращение наших детей домой, в семьи. Мы такие самые люди, как и все нации. Мы хотим, чтобы тысячи наших детей, которые были украдены с оккупированных территорий, вывезены в Россию, их родители или погибли или на нашей контролируемой территории, мы должны вернуть 20 тыс. людей. Этот человек – он и есть нацист. Он говорит про мир, но украл 20 тыс. детей. Что он себе думает?", – заявил Зеленский.

Напомним, в Швейцарии 15 июня представители десятков стран со всего мира соберутся на Саммите мира, который призван остановить вооруженную агрессию РФ против Украины. Однако некоторые чиновники на Западе считают, что главной задачей мероприятия будет проверка возможностей украинской дипломатии.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина уже готовит второй Глобальный саммит мира, участие в котором может принять и страна-агрессор Россия. Это будет возможно при условии, что РФ будет не диктовать свои условия, а слушать, что ей говорят другие государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!