Почему Саммит мира в Швейцарии может не дать ожидаемого эффекта: европейские чиновники назвали причину

В Швейцарии 15 июня представители десятков стран со всего мира соберутся на Саммите мира, который призван остановить вооруженную агрессию РФ против Украины. Однако некоторые чиновники на Западе считают, что главной задачей мероприятия будет проверка возможностей украинской дипломатии.

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Европейские чиновники заявили, что отсутствие на саммите могущественных союзников России, таких как Китай, ослабит его потенциальное влияние. Об этом сообщает Reuters.

В саммите примут участие десятки союзников Украины, но Китай воздерживается от участия после того, как РФ не пригласили на саммит на том основании, что Москва назвала это мероприятие "пустой тратой времени" и не была заинтересована в нем. Кроме того, на Западе считают, что война в секторе Газа между Израилем и ХАМАС также отвлекает внимание от Украины.

Ожидается, что переговоры на саммите будут сосредоточены на более широких проблемах, вызванных войной. Европейские чиновники говорят, что на саммите речь пойдет в первую очередь о продовольственной и ядерной безопасности, а также свободе судоходства.

Директор Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн выдал, что "саммит рискует показать пределы украинской дипломатии". В то же время он добавил, что это мероприятие является шансом для Украины напомнить миру, что она защищает принципы Устава ООН.

Европейские чиновники в частном порядке признают, что без поддержки со стороны главных союзников Москвы влияние саммита будет ограниченным. Бывший посол Швейцарии в Австралии, Сингапуре и Кувейте Дэниел Уокер заявил, что саммит в Швейцарии станет "еще одним маленьким шагом вперед в международной солидарности с Украиной как жертвой российской агрессии".

В то же время политолог и эксперт по Восточной Европе из Университета Санкт-Галлена Ульрих Шмид сказал, что саммит пока выглядит "смешанным", учитывая демонстрацию поддержки со стороны некоторых кругов и отсутствие Китая. По его словам, пока диктатор Путин находится у власти, достигнуть мира будет крайне сложно.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина уже готовит второй Глобальный саммит мира, участие в котором может принять и страна-агрессор Россия. Это будет возможно при условии, что РФ будет не диктовать свои условия, а слушать, что ей говорят другие государства.

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