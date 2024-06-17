Две страны отозвали свои подписи под коммюнике из Саммита мира: что происходит
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике Глобального саммита мира. Ранее было известно, что документ поддержали 80 стран.
Такое сообщение появилось на сайте швейцарского правительства. В настоящее время количество подписавшихся открытого документа составляет 78 стран-участников.
Причин отзывов подписи этих двух стран пока неизвестны.
Стоит отметить, что среди подписавшихся не только страны, но и четыре организации: Совет Европы, Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент.
Среди тех, кто не подписал коммюнике – такие страны как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.
Также, по данным СМИ, не подписали документы Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Таиланд, делегации Константинопольского патриархата, Организации американских государств, ОБСЕ и ООН. Часть делегаций принимали участие в саммите в статусе "наблюдателей".
Ватикан также не стал подписывать итоговую декларацию швейцарской конференции по Украине, поскольку он на ней присутствовал в статусе наблюдателя.
"Ватикан не подписывает итоговые декларации, соответствующие его статусу наблюдателя", – рассказали в местной службе печати.
Напомним, 16 июня в Швейцарии прошел второй и заключительный день Саммита мира, в котором приняли участие более 100 делегаций из разных стран и международных организаций.
Также сообщалось, что аналитики американского Института изучения войны считают, что Путину удалось "сбить" Саммит в Швейцарии обманчивым заявлением о "мирных" переговорах. Ряд ультимативных требований, содержащих разоружение Украины, снятие с РФ санкций и согласие и украинской власти, и требование отдать России уже официально не только Крым, но и области, частично оккупированные РФ, в их административных границах, Путин озвучил 14 июня.
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