Еще одна организация поддержала коммюнике Саммита мира: процесс продолжается

Вечером в понедельник, 17 июня, стало известно, что количество подписантов коммюнике Саммита мира возросло. Так, документ подписал Вселенский Патриархат Константинополя (Ecumenical Patriarchate).

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Об этом стало известно из перечня под коммюнике, который продолжает обновляться. Таким образом количество подписантов возросло до 82.

Среди них пять организаций, теперь включая Вселенский Патриархат, и 77 стран, среди которых и Украина.

Напомним, что ранее стало известно, что свои подписи под совместным коммюнике по итогам Саммита мира в Швейцарии оставили делегации 80 стран и 4 организации. В мероприятии приняла участие 101 делегация.

Однако вскоре Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике Глобального саммита мира. Тогда количество подписантов уменьшилось до 78. Причины такого шага этих двух государств пока неизвестны.

Также не подписали документ такие страны как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Представитель Саудовской Аравии прямо дал понять, что отказ его страны ставить подпись под итоговым коммюнике на первом Саммите мира напрямую связан с отсутствием на встрече представителей страны-террориста России. Индия и Ватикан тоже расстроились из-за отсутствия представителей РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже готовит второй саммит мира. Мы рассказали, пригласят ли на него Россию и каким может быть план завершения войны в Украине.

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