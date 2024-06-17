В Швейцарии завершился двухдневный иннаугурационный Саммит мира, который объединил более 100 государств и организаций. Инициированная Украиной международная встреча, была призвана объединить сторонников Формулы мира и приблизить дипломатическое завершение войны.

Видео дня

По итогам саммита была представлена совместная декларация, которую поддержали десятки стран. Однако даже среди участников встречи оказались страны, которые не захотели ставить свою подпись под итоговым коммюнике. OBOZ.UA выяснил, какие страны не подписали декларацию по итогам Саммита мира и о каком "компромиссе" заговорила Саудовская Аравия.

О чем идет речь в общем коммюнике, и кто отказался ставить подпись?

Под конец второго дня Саммита стало известно, что количество стран, подписавших открытый документ, составляет 80 стран-участников. Свои подписи под совместным коммюнике по итогам саммита мира в Швейцарии оставили делегации 80 стран и 4 организации, при том, что в мероприятии приняли участие 101 делегация.

Не подписали документ такие страны как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты. Более того, спустя несколько часов стало известно, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике Глобального саммита мира. Причин отзывов подписей этих двух стран пока неизвестны.

В документе отмечено, что война России в Украине влечет за собой огромные разрушения и страдания украинского народа, и создает риски для многих регионов мира. Вторжение России в Украину было неоднократно осуждено Генассамблеей ООН.

Подписанты коммюнике подтвердили приверженность защите суверенитета и территориальной целостности любых государств, в частности Украины, в международно признанных границах, и пришли к согласию по нескольким вопросам.

Также в общем коммюнике говорится о необходимости обеспечения безопасности в сфере использования ядерной энергии – в том числе на Запорожской атомной электростанции, которая должна работать в соответствии с требованиями МАГАТЭ и под его наблюдением.

Кроме того, подписанты документа убеждены, что для поддержания глобальной продовольственной безопасности необходимо обеспечить безопасность торгового судоходства в Черном и Азовском морях. Атаки на торговые суда и гражданские торговые порты неприемлемы, а продовольственная безопасность не должна использоваться в военных целях.

Саудовская Аравия объяснила свою позиция и заговорила о "компромиссе"

Представители Саудовской Аравии были одними из тех, кто отказался подписывать итоговое коммюнике Глобального саммита мира в Швейцарии. По словам министра иностранных дел Саудовской Аравии, принца Фейсала бин Фархан Аль Сауда, что у Королевства хорошие отношения с обеими сторонами конфликта, а также добавил, что его государство надеется на мир.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что, когда Россия вторглась в Украину, Саудовская Аравия настаивала на необходимости соблюдения международного права, а также призывала к диалогу и снижению напряжения.

Также Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что международное сообщество ощущает последствия войны в Украине уже более двух лет, подчеркнув, что настало время мира и переговоров, а не дальнейшей эскалации. При этом министр подчеркнул, что "путь к миру в Украине потребует тяжелых компромиссов в рамках дорожной карты мира".

Вместе с тем представитель Саудовской Аравии прямо дал понять, что отказ его страны ставить подпись под итоговым коммюнике на первом Саммите мира непосредственно связано с отсутствием на встрече представителей страны-террориста России.

"Мы считаем важным, чтобы международное сообщество поощряло любой шаг к серьезным переговорам, это потребует тяжелого компромисса в рамках дорожной карты, ведущей к миру. И здесь важно подчеркнуть, что любой надежный процесс будет нуждаться в участии России", – заявил представитель Саудовской Аравии.

Индия и Ватикан расстроились из-за отсутствия представителей РФ

Вслед за Саудовской Аравией другие страны, отказавшиеся ставить свою подпись под итоговой декларацией, также объяснили свою позицию. В частности, в Министерстве иностранных дел Индии заявили, что разделяют глобальную обеспокоенность ситуацией в Украине и поддерживают любое коллективное желание способствовать мирному разрешению конфликта.

В ведомстве подчеркнули, что участие Индии в Саммите мира соответствует четкому и последовательному подходу страны, согласно которому прочный мир может быть достигнут только посредством диалога и дипломатии. При этом в Индии добавили, что такой мир "требует объединения всех заинтересованных сторон и искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта".

"Наше участие в этом саммите и постоянное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами направлены на понимание различных точек зрения, подходов и вариантов, чтобы найти путь к устойчивому разрешению конфликта. По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру. В соответствии с этим подходом мы решили избегать ассоциации с Совместным коммюнике или любым другим документом, принятым по итогам этого саммита", – заявил глава индийской делегации на саммите Шри Паван Капур.

Примечательно, что Ватикан, который на протяжении войны делал неоднозначные заявления и призывал одну из сторон "поднять белый флаг", также отказался поддерживать итоговое коммюнике. В Ватикане заявили, что не подписали декларацию саммита, потому что присутствовали на встрече в статусе наблюдателя.

Стоит отметить, что статус наблюдателя также имели ООН, Константинопольская православная церковь и Бразилии – все они не подписали итоговую декларацию саммита.

Участие представителей РФ во втором Саммите мира

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не отрицает, что в следующем Саммите мира представители РФ могут принять участие. Однако глава МИД заявил, что к тому времени Украина должна находиться на сильнейших позициях.

"Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И конечно, нам нужно за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны. Наша работа в том, чтобы Украина в это время находилась в сильнейших позициях", – сказал министр.

Глава дипломатического ведомства признал, что в будущем переговоров с Россией не удастся избежать. В то же время Кулеба подчеркнул, что Украина не позволит говорить России на языке ультиматумов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также заявил, что Украина готова презентовать представителю страны-террориста России "Формулу мира" президента Владимира Зеленского. При этом он подчеркнул, что ни о каких территориальных компромиссах не может быть речи. Ермак добавил, что контакт с представителем РФ может произойти во врем второго саммита.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила, что страну-агрессор необходимо будет привлекать к мирному процессу относительно окончания войны в Украине. Однако, участие Москвы возможно только в том случае, когда она выразит готовность к миру, который базируется на Уставе ООН.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Канада поддерживает основанный на принципах международного права мир, который учитывает интересы Украины как основу. Совместная работа на Саммите мира в Швейцарии помогла сформировать совместное видение пути к этому, сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!