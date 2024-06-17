Президент Еврокомиссии сказала, когда РФ сможет присоединиться к мирному процессу об окончании войны

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила, что страну-агрессор необходимо будет привлекать к мирному процессу относительно окончания войны в Украине. Однако, участие Москвы возможно только в том случае, когда она выразит готовность к миру, который базируется на Уставе ООН.

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Об этом европейский политик сказала на пресс-конференции по итогам первого Саммита мира в Швейцарии 16 июня. Фон дер Ляйен призвала Кремль услышать призыв мирового сообщества уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, покончить с насилием и вернуть назад депортированных украинских детей.

"Когда РФ скажет, что готова к миру, опираясь на Устав ООН, тогда и наступит время приобщить ее к мирным усилиям. И я надеюсь, это произойдет быстро", – отметила президент ЕК.

В то же время она признала, что по состоянию на сейчас российский диктатор Владимир Путин не настроен серьезно относительно завершения войны. Глава Кремля настаивает на захвате еще большей территории Украины и на разоружении Украины, оставляя ее уязвимой для дальнейшей агрессии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ни одна страна никогда бы не приняла таких ужасных условий, поэтому назвала жизненно важным то, чтобы Украина могла противостоять агрессии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев отдает себе отчет, что рано или поздно дело дойдет до прямых переговоров с Россией. Однако этот разговор не может вестись на языке ультиматумов.