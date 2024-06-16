Кулеба: настанет момент, когда нужно будет говорить с Россией, но не на языке ультиматумов

Официальный Киев отдает себе отчет, что рано или поздно дело дойдет до прямых переговоров с Россией. Однако этот разговор не может вестись на языке ультиматумов.

Видео дня

А только такой язык сейчас использует РФ. Об этом на полях Глобального саммита мира в Швейцарии заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Настанет момент, когда нужно будет говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас. Последний ультиматум Путина никакого "аппетита" на саммите не вызвал, потому что все понимают, что это было сделано с одной простой целью — создать пиар-волну в преддверии саммита. В России понимали, что саммит... Разведка в России работает неплохо, она доложила, что саммит будет большим и успешным, нужно чем-то перебивать", – добавил Дмитрий Кулеба.

Именно поэтому в Кремле, подчеркнул министр иностранных дел, накануне саммита и "выдвинули большое политическое оружие в лице Путина" с его карикатурными "мирными предложениями".

Напомним, 16 июня в Швейцарии проходит второй день Саммита мира, в котором приняли участие более 100 делегаций из разных стран и международных организаций. По итогам двухдневного мероприятия, как ожидается, будет принято совместное коммюнике.

Также сообщалось, что аналитики американского Института изучения войны считают, что Путину удалось "сбить" Саммит в Швейцарии обманчивым заявлением о "мирных" переговорах. Ряд ультимативных требований, включавших разоружение Украины, снятие с РФ санкций и согласие и украинских властей, и требование отдать России уже официально не только Крым, но и области, частично оккупированные РФ, в их административных границах, Путин озвучил 14 июня.