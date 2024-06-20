Замбия присоединилась к коммюнике Саммита мира: сколько всего стран поддержали документ

Южноафриканская страна Замбия присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира, который прошел на прошлой неделе в Швейцарии. Таким образом, общее количество стран и организаций, поддержавших итоговое заявление саммита мира, возросло до 85.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X. Глава государства поблагодарил Замбию за поддержку усилий, направленных на достижение устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира.

"Отмечаем рост поддержки Саммита мира и его итогового коммюнике на всех континентах, в частности в Африке. Ценим, что Замбия вместе с другими африканскими странами занимает четкую позицию в поддержку Устава ООН, мира и прогресса", — говорится в сообщении президента.

Зеленский призвал все "миролюбивые страны" присоединиться к коммюнике и реализации украинской "формулы мира".

"Вместе мы способны восстановить мир, стабильное развитие и взаимоуважение в международных отношениях", – подчеркнул президент.

Напомним, 15-16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии прошел первый Глобальный саммит мира по инициативе Украины. Участие в нем приняли делегации из 92 стран и 8 мировых организаций. Итоговое коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и 4 организации.

Подписанты документа поддержали необходимость немедленного освобождения военнопленных и гражданских пленников, удерживаемых РФ, возвращение депортированных в Россию украинских детей.

Также участники Саммита считают недопустимым ядерный шантаж и угрозы и выступают за безопасную работу украинских АЭС (в частности, Запорожской) под суверенным контролем Украины и надзором МАГАТЭ.

Еще один пункт коммюнике касался глобальной продовольственной безопасности, в связи с чем подписавшиеся подчеркнули необходимость обеспечить свободное и безопасное коммерческое судоходство, доступ к морским портам Черного и Азовского морей и осудили нападения на гражданские суда и порты и портовую инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня к коммюнике по итогам Глобального саммита мира присоединилось островное государство в Карибском море Антигуа и Барбуда. Это первая страна, которая не была представлена на саммите, но затем присоединилась к итоговому документу.

Также OBOZ.UA рассказывал, какие страны не подписали декларацию по итогам саммита мира.

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