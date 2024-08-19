'Это чрезвычайно опасный момент': Пристайко указал на нюансы с урегулированием войны в Украине и 'маневрами' Кремля

На сегодняшний день продолжаются дискуссии о возможности мирных переговоров между Украиной и Россией. Наша страна заручается поддержкой стран по всему миру, чтобы достигнуть дипломатического консенсуса.

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В свою очередь, диктатор Владимир Путин делает так называемые мирные заявления, оставляя себе дипломатический "коридор". Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, ситуация, при которой российская армия доходит до административных границ Луганской и Донецкой областей и в Кремле заявляют, что достигли намеченных планов, будет преподноситься россиянам как "победа". При этом кремлевский диктатор продолжит разбрасываться так называемыми мирными заявлениями.

"Он скорее скажет, что Россия всегда была за мир. Путин все эти годы делает свои так называемые мирные заявления специально, оставляя себе дипломатический задний коридорчик, который позволит ему в случае чего им воспользоваться", – сказал Пристайко.

При таком раскладе, когда часть территории Украины останется под оккупацией агрессора, Украине придется напомнить мировому сообществу, что РФ не понесла наказание за совершенные преступления.

"Тогда мы попадаем с вами в сложную ситуацию, когда Украине придется сказать, что нет-нет, послушайте, война еще не закончилась, ведь наша территория захвачена, не выплачены репарации, не наказаны военные преступники и т.д. Нам нужно тогда будет всем в мире доказывать свою позицию, ведь они как раз скажут, что наконец война закончилась и третья мировая отменяется, а тут Украина снова о своем, что будет продолжать воевать. Это чрезвычайно опасный момент, который мы не учитываем", – объяснил Пристайко.

В то же время он подчеркнул, что дипломатическая риторика Украины несколько изменилась и теперь она адаптируется к ситуации, которая есть сейчас. Пристайко отметил, что, по мнению президента и тех, кто ему рекомендует и создает сейчас условия для переговоров, сначала не было необходимости диалога с РФ. Поэтому в начале войны было принято решение, запрещавшее вести переговоры, и оно закрывало возможности для украинской дипломатии.

"В то же время дипломатия, нравится кому-то или не нравится, – как раз инструмент, позволяющий в последнюю минуту еще говорить. Этот шаг, наверное, имел какое-то значение для публики, для поддержания нашего имиджа. Сейчас получается, что его нужно отменять, это если мы, конечно, хотим вести переговоры, потому что россияне постоянно об этом напоминают, мол, как же говорить, если вы не хотите с нами разговаривать. Поэтому идет адаптация к процессу. К примеру, должна ли сидеть Россия на Саммите мира? Это зависит от самой идеи, что такое Саммит мира: это собрание только наших союзников, тех, кто нас поддерживает, или это попытка найти общий язык со всеми. Я вообще очень пессимистично отношусь к перспективам этого саммита как метода решения вопроса окончания войны", – заявил Пристайко.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отреагировал на последние заявления и угрозы беларуского диктатора Александра Лукашенко. По его словам, озвученные Лукашенко нарративы свидетельствуют о том, что российский диктатор Владимир Путин "умоляет о переговорах".

Как писал OBOZ.UA, еще в мае 2024 года агентство Reuters со ссылкой на источники в РФ сообщило, что Путин готов начать переговоры по завершению войны в Украине при условии признания Киевом "границ" по текущей линии фронта.

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