Путин готов прекратить войну против Украины путем переговоров, но имеет условия – Reuters

Российский диктатор Владимир Путин готов начать переговоры о завершении войны в Украине. Его условие – признание Киевом "границ", по которым сейчас проходит линия фронта. По мнению диктатора, успехов РФ в войне теперь достаточно, чтобы "продать" победу российскому народу.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на четыре источника в РФ. По информации агентства, Путин готов вести войну и захватить больше территорий, чтобы принудить Украину и Запад к переговорам.

Так, источники заявили, что боевые действия продолжатся, если предложение Москвы останется без ответа.

Три источника, знакомые с ходом дискуссий в окружении Путина, сообщили, что он выразил разочарование небольшой группе прилиженных относительно того, что Украина отказывается вести с РФ переговоры на его условиях, а Запад ее в этом поддерживает.

"Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но Путин также готов к прекращению огня – чтобы заморозить войну", – сказал другой высокопоставленный российский источник из четырех, который работал с Путиным и осведомлен о обсуждениях на высшем уровне в Кремле.

В Reuters добавили, что поговорили в общей сложности с пятью людьми, которые работают или работали с Путиным на высоком уровне. Пятый источник не стал комментировать заморозку войны на нынешних фронтах.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу о комментарии заявил, что глава Кремля неоднократно давал понять, что РФ "открыта для диалога" для достижения своих целей и не хочет "вечной войны".

В министерствах иностранных дел и обороны Украины на вопросы не ответили, заявили в Reuters.

Также агентство отмечает, что назначение экономиста Андрея Белоусова министром обороны РФ было воспринято некоторыми западными военными и политическими аналитиками как перевод российской экономики на постоянный военный режим с целью победы в затяжном конфликте.

Это последовало за постоянным давлением на поле боя и территориальными достижениями страны-агрессора в последние недели, говорится в статье.

Тем не менее, источники агентства сообщили, что Путин предпочел бы использовать нынешнюю динамику развития РФ, чтобы оставить войну позади. Они не стали напрямую комментировать смену министра обороны.

Основываясь на своей осведомленности в высших эшелонах Кремля, два источника сообщили, что Путин считает, что успехов РФ в войне на данный момент достаточно, чтобы "продать" победу российскому народу.

Кроме того, три источника заявили: Путин понимает, что любые новые "драматические" достижения потребуют еще одной общенациональной мобилизации, чего бы он не хотел, а один источник, знакомый с диктатором, заявил, что популярность Путина упала после первой мобилизации в сентябре 2022 года.

"Национальный призыв" напугал часть населения РФ, вынудив сотни тысяч мужчин призывного возраста покинуть страну, пишет Reuters. Песков впоследствии заявил, что Россия якобы не нуждается в мобилизации и вместо этого набирает добровольцев-контрактников в свои вооруженные силы.

Перспектива прекращения огня или даже мирных переговоров в настоящее время кажется отдаленной, говорится в статье агентства.

Также отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский отвергал возможность мира на условиях Путина, обещал вернуть утраченные территории, включая Крым и в 2022 году подписал указ, официально объявляющий любые переговоры с Путиным "невозможными".

Один из источников спрогнозировал, что никакого соглашения не будет, пока Зеленский находится у власти, если только РФ не обойдет его и не заключит сделку с Вашингтоном.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на прошлой неделе в Киеве, заявил журналистам, что не верит, что Путин заинтересован в серьезных переговорах.

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