Путин предлагал США заморозить войну в Украине, но переговоры провалились – Reuters

Российский диктатор Владимир Путин в 2023 году публично и приватно через посредников, в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке, посылал Вашингтону сигналы о том, что он готов рассмотреть прекращение огня в Украине. Он предлагал США заморозить войну, но переговоры провалились.

Об этом сообщило британское агентство Reuters, ссылаясь на информацию трех российских источников, осведомленных в этом вопросе, которые разговаривали с изданием на условиях анонимности.

Так, по информации одного российского высокопоставленного чиновника, Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать украинскую территорию, оккупированную Россией.

"Контакты с американцами закончились ничем", – сообщил собеседник издания.

Второй российский источник, знакомый с контактами, которые использовал Кремль, сообщил, что американцы через посредников ответили Москве, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины. Потому эти тайные переговоры закончились провалом.

Третий источник, знакомый с переговорами, отметил: "С американцами все развалилось". Источник сообщил, что США не хотели давить на Украину.

Как сообщал OBOZ.UA:

В интервью одиозному американскому журналисту Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов урегулировать войну против Украины по дипломатическому пути. Однако в Белом доме скептически относятся к готовности Путина договариваться с Украиной.

Ранее Путин также издавал очередной бред о срыве переговоров между Россией и Украиной еще в начале полномасштабной войны. Диктатор посыпал обвинения в адрес Запада, утверждая, что если бы не "эти придурки", Кремль давно бы "все закончил".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!