В интервью одиозному американскому журналисту Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов урегулировать войну против Украины дипломатическим путем. При этом главный военный преступник РФ выдал, что правительство США должно "остановиться и сесть за стол переговоров".

Однако в Белом доме скептически относятся к готовности Путина договариваться с Украиной. Об этом сообщает The New York Times.

Стоит отметить, что главарь Кремля не впервые выражает "готовность" вести переговоры о войне против Украины. Впрочем, западные политики уже давно скептически относятся к высказываниям Путина.

В то же время аналитики подчеркнули, что российский диктатор дал первое интервью представителю американских СМИ после полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому его призыв к переговорам имеет дополнительный резонанс.

В администрации президента США заверяют, что не оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал переговоры с Путиным. При этом американские чиновники дают понять, что в течение 2024 года военная помощь ВСУ не увеличиться, поэтому украинской армии придется защищать свои нынешние позиции, а не отвоевывать оккупированные территории.

Официальные лица США ранее заявили, что Путин не собирается вести переговоры до окончания президентских выборов в США в ноябре 2024. Главарь Кремля хочет, чтобы одиозный политик Дональд Трамп вернулся в Белый дом и предложил более выгодные условия для РФ.

Некоторые западные официальные лица полагают, что Путин пытается влиять на внутреннюю российскую аудиторию, когда говорит о якобы намерении прекратить войну путем переговоров. Эту версию доказывают, в частности, результаты соцопросов, согласно которым граждане страны-террориста якобы хотят скорейшего завершения войны путем переговоров.

Еще одной целью, на которую могли быть нацелены слова Путина о якобы готовности к переговорам, могли быть страны глобального юга – Южная Америка и Азия, включая Индию и Южную Африку. Эти страны не имеют единого мнения о российско-украинской войне, но большинство из них пострадали от повышения цен на энергоносители и продовольствие, вызванного войной.

Также аналитики предупреждают, что Путин, вероятно, захочет пойти на некоторые уступки ради мирного соглашения, которое оставит РФ плацдарм на востоке Украины. Но в будущем Россия использует оккупированную территорию как основу для дальнейшей агрессии против Украины.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров также заговорил о мирных переговорах с Украиной и о готовности "выслушать всех заинтересованных в справедливости". Он заявил, что якобы в Кремле готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое гарантировало бы в первую очередь национальные интересы РФ.

Ранее Путин выдал очередной бред о срыве переговоров между Россией и Украиной еще в начале полномасштабной войны. Диктатор посыпал обвинения в адрес Запада, утверждая, что если бы не "эти придурки", Кремль давно бы "все закончил".

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