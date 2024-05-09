Эйфория у 'ждунов' уже прошла: в МВА сказали, сколько людей живет в оккупированной Авдеевке

После оккупации Авдеевки в городе осталось около 700 человек. Захватчики проводят постоянные проверки жителей, процветает мародерство.

Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала "Эспрессо". Он отметил, что у местных "ждунов", ожидавших "русский мир", прошла эйфория и они поняли, кем на самом деле являются эти "освободители".

"Уже прошла эйфория у большинства оставшихся там людей и которые действительно ждали россиян. Даже те люди, которым было безразлично уже говорят, что при Украине было гораздо лучше. Потому что нет никаких признаков демократии или того, что к ним пришли "освободители". В первые дни оккупации было много роликов, как заходили оккупанты, как их обнимали. Сейчас ситуация кардинально изменилась, их выгоняют из своих домов. В городе происходит мародерство, разворовывается коксохимический завод. То есть большинство людей поняли, что не того ждали", – написал Барабаш.

По его словам, все время полномасштабной войны местные власти, волонтеры и полиция объясняли "ждунам", что ничего хорошего они не дождутся, приводили примеры Северодонецка, Мариуполя, Бахмута, но те не верили.

"Теперь все это они проходят сами. В пропагандистских сюжетах снимаются одни и те же люди, их около 20. К этим людям нет уважения даже у тех людей, которые остались в городе. Кстати, россияне выдают гуманитарную помощь, которую мы еще завозили", – заметил Барабаш.

Напомним, 17 февраля ВСУ вышли из Авдеевки Донецкой области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что такое решение было принято во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

Сейчас штурмы врага в этом направлении все еще продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, 9 мая российские оккупанты активизировались на Авдеевском направлении. За сутки враг атаковал здесь позиции украинских войск 45 раз.

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