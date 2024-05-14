'Эта история не выдерживает критики': Кулеба прокомментировал слухи, что Украина отказалась от мира с РФ в 2022 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике заявления Кремля о том, что Украина якобы отвергла мирное соглашение с РФ весной 2022 года. Он подчеркнул, что эта история не выдерживает критики, поскольку это попытка сместить фокус и переложить вину за войну на Украину.

Соответствующее заявление глава МИД опубликовал в соцсети Х, ранее известном как Twitter. "Украина и Россия были близки к мирному соглашению весной 2022 года, но Украина его отклонила? Это одна из любимых лжецов, которую продвигает Россия и ее симпатики, чтобы сместить фокус… и обвинить. Однако при более внимательном рассмотрении фактов оказывается, что вся эта история не выдерживает критики", – написал он.

Кулеба подчеркнул, что целью распространения этой лжи является смещение фокуса и переложение вины за войну с себя на Украину.

Министр уточнил, что встречи между сторонами проходили еще в начале полномасштабной войны, но позиции были слишком отличными, а требования России слишком абсурдными, поэтому никаких реальных перспектив заключения соглашения не существовало.

Он также заверил, что никакие ливни документов не могут рассматриваться как окончательный текст соглашения, поскольку договоренности по всем вопросам не достигались.

"Те проекты слившихся в медиа документов лишь отражают, что дискуссия была, но не могут считаться настоящим текстом соглашения. Каждый дипломат знает принцип, что "договоренности нет, пока не согласовано все". И совершенно точно можно сказать, что в марте -апреле 2022 года никаких договоренностей не было", – объяснил Кулеба.

Он также сообщил, что обсуждалась идея встречи президентов РФ и Украины, однако Россия исключила эту возможность.

Кроме того, он опроверг информацию о том, что Украина якобы отказалась от мирного соглашения из-за давления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отметив, что эта версия не имеет оснований.

По словам Кулебы, вину за войну можно возложить только на кремлевского диктатора Владимира Путина, препятствовавшего всем мирным инициативам и, наконец, начавшего полномасштабную войну. В этой связи он призвал международное сообщество не верить российским лжи и продолжать поддержку Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не приглашает РФ на Глобальный саммит мира, поскольку не планирует садиться с ней за стол переговоров. По его словам, нет смысла говорить с агрессором, не разделяющим взгляды украинцев на мир.

– В то же время Кулеба не исключил возможности переговоров с РФ после первого саммита мира.

– Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира. По его словам, агрессор имеет конкретный план, нацеленный на уменьшение количества стран-участниц и отсрочку мероприятия.

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