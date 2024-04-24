Россия хочет сорвать Саммит мира: Зеленский заявил о конкретном плане врага

У России есть конкретный план, как сорвать Глобальный саммит мира, который должен состояться в июне в Швейцарии. Кремль пытается уменьшить участие стран в этом мероприятии и затянуть его проведение.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, работающих в Украине и нашими дипломатами. Он призвал партнеров вместе противодействовать этому плану РФ.

"У нас есть точная информация от разведки – конкретные данные, – что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы миру не было еще дольше. И мы вместе должны этому противодействовать – должны работать в единстве ради справедливого мира", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время весь мир заинтересован в том, чтобы принудить Россию к миру и уважению международного права.

"Мировое большинство способно это обеспечить. Глобальный саммит мира в Швейцарии дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права. Вместе направляем силу мира, чтобы приблизить справедливый мир для Украины", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, состоится 15-16 июня на курорте Биргеншток в швейцарском кантоне Нидвальден, близ города Люцерн. Участие в нем, как ожидается, примут около 80 стран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он против участия России в саммите мира в Швейцарии. По его словам, государство-агрессор всегда разрушает справедливые мирные инициативы, и Украина не хочет, чтобы РФ уничтожила единственную состоятельную на сегодняшний день дипломатическую инициативу по окончании войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!