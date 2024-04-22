Зеленский объяснил, почему он против участия РФ в саммите мира в Швейцарии. Видео

В июне этого года в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира, участие в котором, как ожидается, примут около 80 стран. Государства-агрессора РФ на этом мероприятии не будет, так как оно всегда разрушает справедливые мирные инициативы.

Украина не хочет, чтобы Россия уничтожила единственную состоятельную на сегодняшний день дипломатическую инициативу по окончании войны. Об этом Зеленский сказал в интервью Хьюго Траверсу (HugoDécrypte).

"Все инициативы мирные, которые будут справедливы, которые будут предложены – Россия сделает все, чтобы их не существовало. Мы это проверили на сотнях встреч – более 100 встреч было в Минском процессе во время нормандских форматов", – отметил он.

Зеленский считает, что саммит мира будет результативным: он ожидает, что лидеры стран-участниц смогут договориться по меньшей мере касательно трех пунктов Украинской формулы мира из десяти.

"Если весь мир договорится, что это справедливо, потом мы найдем формат, как сделать так, чтобы на это пошла Россия. Я в этом уверен, что будут сильные страны, способные дожать политически Российскую Федерацию. Так было уже с зерновой инициативой" , – сказал гарант.

Тогда зерновая сделка проработала не очень долго, потому что посредниками были только ООН и Турция. В случае же с саммитом мира на стороне Украины может быть до 100 стран мира – если они будут видеть, что Украинская формула мира справедлива, то смогут давить на РФ для ее реализации.

"Если после первого саммита мы выйдем с пониманием, что у нас есть пункты, по которым мы все вместе сходимся, это говорит о том, что и другие пункты касательно окончания войны мы можем доработать, если за столом действительно будут страны, которые хотят мира и требуют от России справедливого мира. Тогда подготовится документ со всеми решенными вопросами, со всем нашим видением, и найдется момент, как и кто будет обсуждать это с представителями врага", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы Бразилия и, в частности, ее лидер Лула да Силва приняли участие в первом Глобальном саммите мира. Он состоится в Швейцарии в июне этого года.

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