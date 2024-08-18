'Путин умоляет о переговорах': руководитель ЦПД СНБО оценил активизацию Лукашенко

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отреагировал на последние заявления и угрозы беларуского диктатора Александра Лукашенко. По его словам, озвученные Лукашенко нарративы свидетельствуют о том, что российский диктатор Владимир Путин "умоляет о переговорах".

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Соответствующее заявление Коваленко обнародовал 18 августа в официальном Telegram-канале. "Если переводить все, что сказал Лукашенко на человеческий язык – это сигнал, что Путин уже умоляет о переговорах", – написал он.

Руководитель ЦПД объяснил: "в долгую речь Лукашенко" заложено, что цель путинской "СВО" уже "достигнута".

Отметим, 18 августа вышло интервью беларуского диктатора кремлевскому телеканалу "Россия-1", в котором выдал очередную порцию пророссийских нарративов и угроз.

В частности, Лукашенко назвал войну РФ против Украины "драчкой" и заявил, что ее пора заканчивать и садиться за стол переговоров.

Он также объявил, что Украина якобы "уже денацифицирована" и "нет там этих нациков", хотя РФ якобы еще "не начала воевать по-настоящему", а вот эскалация может закончиться "уничтожением" Украины.

Кроме того, он пригрозил, что Украина наступлением на Курскую область якобы может пытаться спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, признав, что это, мягко говоря, контрпродуктивно и приведет к необратимым последствиям для страны-агрессора.

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, Минск якобы "был вынужден" перебросить к границе с Украиной "почти треть своей армии", а оборона западной границы Беларуси "при необходимости" может быть изменена на наступательные действия.

Как писал OBOZ.UA, еще в мае 2024 года агентство Reuters со ссылкой на источники в РФ сообщило, что Путин готов начать переговоры по завершению войны в Украине при условии признания Киевом "границ" по текущей линии фронта. Глава Кремля считает достаточными успехи России для того, чтобы "продать" победу россиянам, и к тому же он не желает доводить ситуацию до объявления непопулярной среди российского населения мобилизации.

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