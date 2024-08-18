Лукашенко заявил, что Украина хочет спровоцировать Путина на ядерный удар и заговорил об эскалации

Наступление Украины в Курской области РФ является попыткой Киева "спровоцировать Москву на применение ядерного оружия". При этом войска НАТО могут "вступить в войну" и даже якобы вынашивают планы "захватить Беларусь".

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Такой набор отборного пропагандистского бреда выдал на-гора беларуский диктатор Александр Лукашенко в интервью для пропагандистского гостелеканала РФ "Россия". Он также долго и нудно рассыпался в похвалах "непобедимой империи" РФ и делился фантазиями о толпах украинских мужчин, ломящихся через беларускую границу, чтобы там "жить и работать".

Лукашенко в очередном "интервью" послушно отработал все ключевые кремлевские нарративы о войне России против Украины, не забыв упомянуть об уже набившей оскомину "ядерной дубине" российского диктатора Путина. Себя беларуский диктатор наравне с российским "коллегой" записал в лидеры "ядерных держав".

Так, по мнению Лукашенко, то, что Украина защищается от неспровоцированного полномасштабного вторжения, не соглашается отдать оккупанту свои территории и людей, а также нашла болевую точку российского режима, начав наступление в Курской области, является "провокацией" со стороны Киева.

"Подобная эскалация со стороны Украины (операция на Курщине. – Ред.) – это попытка толкнуть Россию на ассиметричные действия. Ну, допустим, применению ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила, или мы – там – тактическое ядерное оружие", – выдал Лукашенко, не объяснив причин для подобной "радости" со стороны украинцев.

Не обошлось это "интервью" и без излюбленного тезиса российской пропаганды о том, что Россия, мол, со всех сторон окружена врагами, а Запад спит и видит, как бы захватить РФ. По версии Лукашенко, уже скоро в войну напрямую включатся западные страны, а "натовские войска вот прямо соединениями пойдут".

И "пойдут" они, конечно же, захватывать российские территории и Беларусь, подчеркивает беларуский диктатор.

"А лучше еще, чего они хотят, со стороны этих мерзких поляков, захватить Беларусь, и эту линию почти до Ленинграда вытянуть, как когда-то было, это их мечта", – поделился своими фантазиями Лукашенко.

Операцию Украины в Курской области беларуский диктатор попытался представить как некую самоубийственную пиар-акцию и безуспешное стремление создать более сильную позицию для Киева на будущих переговорах с Москвой.

"Я согласен с Путиным, когда он сказал, что идет борьба на повышение ставок. Что они хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию. Так и Запад говорит, в Украине об этом мечтают. Но встает другой вопрос: в такой ситуации и в подобных – кто с ними будет вести переговоры? Поэтому идти на повышение ставок своего авторитета, более выгодное положение за столом переговоров занять – это неправильно, это не тот случай. Это классика, но она не подходит в этой борьбе между огромной империей, которая точно еще не начала по настоящему воевать, точно!" – несколько раз повторил Лукашенко любимый путинский миф о "непобедимости" РФ.

Слово империя, вызвавшее самодовольную ухмылку на лице мужа пропагандистки Ольги Скабеевой Евгения Попова, который проводил "интервью", Лукашенко повторил еще несколько раз. В частности, когда рассуждал о том, что украинцы не хотят воевать и что чуть ли не все население нашей страны бежит из Украины, сломя голову.

"Против такой империи воевать Украине, где люди бегут от войны... Хотя, как они говорят, у них отечественная война. Если отечественная, чего бежать? Воюйте. Мы же вместе пережили отечественную войну. Тогда никто не бежал. И мы это видим. Сейчас в Польше и других странах, дружественных для Украины, начали всех отлавливать – и на фронт", – заявил беларуский диктатор.

После этого он немного отступил от кремлевской методички – и выдал пассаж уже о Беларуси. По словам диктатора, те самые украинцы, которые бегут от войны, повально ломятся в Беларусь. И практически все они якобы являются мужчинами призывного возраста.

"Они куда побежали? В Россию ж не могут! Они б побежали, но там фронт. И они к нам начали бежать. "Ухилянты" бегут к нам, через нас большими потоками. Вот если семьи с детьми приезжают, это уже залог того, что они бегут от войны, хотят работать. Ну, некоторые семьи мы... и гражданство я даю, подписываю указы, жилье даем – и они у нас работают. Тем более нам порядочные люди нужны. Они тоже – мы их видим – но ни одна семья, которую мы приютили здесь, себя плохо не вела. А остальные, в большинстве своем, бегут на Запад. 98%, а может и 99% – это мужики, которые бегут от войны, не хотят воевать. Ну как с империей можно воевать, когда у тебя некем воевать?" – заявил Лукашенко.

Кроме того, беларуский диктатор выдал, что одна из заявленных "целей" начатой Путиным "спецоперации" против Украины уже достигнута.

"Нету там уже этих нациков. Денацифирована Украина", – выдал Лукашенко, добавив, что 70% жителей Украины якобы "ненавидят Зеленского".

Примечательно, что тема переговоров, которые очень нужны Кремлю, прошла красной нитью через все интервью. В частности, Лукашенко начал угрожать, что если Киев не сядет за стол переговоров с РФ – "будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины".

Напомним, накануне Лукашенко также говорил о переговорах между Украиной и РФ. Он отметил, что Белоруссия готова взять на себя роль переговорной площадки для урегулирования конфликтов.

А за день до того Лукашенко призвал Украину и страну-агрессора Россию сесть за стол переговоров и закончить "эту драчку" – так он назвал войну РФ против нашего государства. Он заявил, что продолжения войны якобы хотят только на Западе.