'Россия готовила новое наступление с того направления': Сырский объяснил, почему ВСУ начали операцию в Курской области

Украинская армия начала операцию в Курской области, чтобы воспрепятствовать наступлению российских окупантов на Сумщину. Россия планировала осуществить новую атаку на территорию Украины с Курщины и подтянула на это направление войска.

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Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN. Он раскрыл ключевые цели Курской операции.

Главком считает, что операция украинского войска под Курском успешна.

"Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию врага, чтобы он мог почувствовать то, что испытываем мы каждый день", – сказал Сырский в интервью.

Он рассказал, что перед тем, как ВСУ пошли в наступление на Курск, Россия перебросила туда десятки тысяч войск, в том числе некоторые из лучших своих десантно-штурмовых подразделений.

По словам главнокомандующего ВСУ, главными целями курской операции было : не дать России использовать Курск как плацдарм для нового наступления, отвлечь силы врага от других районов боевых действий, создать зону безопасности для предотвращения атак россиян на приграничья и захвата военнопленных.

Сырский также отметил, что Курская операция укрепила моральный дух украинских войск и страны в целом.

И, признавая, что Украина испытывала огромное давление в районе Покровска, стратегического города, который в течение нескольких недель является эпицентром войны на востоке страны, Сырский сказал, что украинским войскам теперь удалось остановить продвижение России.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает", – сказал он.

Сырский отметил, что курская операция ослабила наступательные потуги врага.

"Мы лишили их способности маневрировать и развертывать их силы подкрепления по другим направлениям. И это ослабление, несомненно, ощущается в других областях. Отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились", - сказал главнокомандующий.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признался, что новобранцы ВСУ отправляются в бой, пройдя меньше подготовки, чем хотелось бы. Он объяснил это динамичной ситуацией на фронте.

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