'Динамика фронта требует': Сырский признался, что новобранцы ВСУ отправляются в бой пройдя меньше подготовки, чем хотелось бы

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признался, что новобранцы Вооруженных Сил Украины отправляются в бой, пройдя меньше подготовки, чем хотелось бы. Он объяснил это динамичной ситуацией на фронте.

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Об этом он сказал в интервью CNN. После принятия закона, согласно которому все мужчины от 18 до 60 лет обязаны быть на военном учете, через несколько месяцев новобранцы начали прибывать на передовую. Однако, по словам нескольких командиров, не все из них оказываются достаточно подготовленными к бою и иногда покидают свои позиции.

Сырский признал, что военнослужащие отправляются в зону боевых действий после более короткого периода подготовки, чем должно быть.

"Конечно, каждый хочет, чтобы уровень подготовки был самым лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных", – сказал он.

В то же время он подчеркнул, что динамика на фронте требует быстрой отправки новобранцев.

"В то же время динамика на фронте требует от нас скорейшего отправления военнослужащих", – добавил он, объяснив, что новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до полнолуния специализированную подготовку перед тем, как их отправляют воевать.

Сырский также указал на задержки в поставке военной помощи из США, которые, по его мнению, повлекли за собой серьезные трудности на фронте и негативно повлияли на моральный дух войск. Он регулярно посещает передовую и общается с военнослужащими, чтобы лучше понимать их проблемы и потребности.

Я на этой войне с 2014 года. Другими словами, передовая – это моя жизнь. Мы понимаем друг друга, я знаю все проблемы, которые испытывают наши военнослужащие, солдаты и офицеры", – добавил он.

Напомним, Верховная Рада Украины во вторник, 3 сентября, приняла в первом чтении законопроект №11379-д. Документ предусматривает освобождение от мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, с сентября 2024 года процесс мобилизации продолжит регулироваться новым законом. Гражданам призывного возраста и дальше будут вручать повестки. Кто имеет право на отсрочку и кто подпадает под бронирование в сентябре 2024 года, читайте здесь.

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