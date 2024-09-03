В Раде поддержали законопроект об освобождении от мобилизации мужчин до 25 лет, признанных ограниченно пригодными
Верховная Рада Украины во вторник, 3 сентября, приняла в первом чтении законопроект №11379-д. Документ предусматривает освобождение от мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.
Проект закона поддержали 295 народных депутатов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Парламент принял только за основу 11379д, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет (признанных ограниченно пригодными). Заблокировали в целом "слуги", – говорится в сообщении.
Основная цель этого документа – запретить мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, ранее имевших статус "ограниченно пригодных" к военной службе.
Также этот законопроект позволяет уволить в запас тех, кто уже был мобилизован по этой категории.
Напомним, петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уменьшить мобилизационный возраст набрала необходимые 25 тысяч голосов. В петиции предлагается снизить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет.
В Украине расширили категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Теперь отсрочку от призыва могут получить военнообязанные, в которых несовершеннородный брат или сестра погибли или пропали без вести во время войны.
Как сообщал OBOZ.UA, с сентября 2024 года процесс мобилизации продолжит регулироваться новым законом. Гражданам призывного возраста и дальше будут вручать повестки. Кто имеет право на отсрочку и кто подпадает под бронирование в сентябре 2024 года, читайте здесь.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!