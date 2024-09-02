Мобилизация в сентябре: кто имеет право на отсрочку по новым правилам

В Украине расширили категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Теперь отсрочку от призыва могут получить военнообязанные, в которых несовершеннородный брат или сестра погибли или пропали без вести во время войны.

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Ранее такое право имели только те, у кого погибли или пропали без вести полнородные братья или сестры, тогда как в случае несовершеннородных родственников военнообязанные подлежали мобилизации. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Тем не менее, остается девять категорий лиц, не имеющих права на отсрочку от мобилизации. Среди них:

студенты и аспиранты, обучающиеся по заочной или вечерней форме;

получающие второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов;

родители-одиночки при определенных условиях;

мужчины и женщины, которые ухаживают за супругами с инвалидностью III группы;

отдельные категории ухаживающих за лицами с инвалидностью I и II группы, если есть другие трудоспособные родственники;

военнообязанные, работающие на предприятиях Минобороны;

лица, которых военно-врачебная комиссия признает пригодными, несмотря на наличие статуса "ограниченно пригодный";

мужчины, которые при повторном осмотре были признаны здоровыми.

Кроме того, новое постановление Минсоцполитики изменяет порядок призыва на военную службу во время мобилизации. Согласно нововведениям, военнообязанные, ухаживающие за больными родными или имеющие инвалидность, больше не должны подтверждать отсутствие других трудоспособных членов семьи, способных осуществлять уход. Это требование остается только для тех, кто ухаживает за больными родителями жены.

Также важно отметить, что лица, имеющие родителей с инвалидностью I или II группы, теперь не обязаны устанавливать факт ухода, поскольку законодательство предусматривает обязанность взрослых детей содержать своих нетрудоспособных родителей, что дает им право на отсрочку.

Для оформления акта об установлении факта осуществления постоянного ухода больше не нужно обращаться в военкомат. Достаточно подать заявление в произвольной форме в органы местного самоуправления или районные государственные администрации, которые обязаны рассмотреть его в течение 10 календарных дней и выдать соответствующий акт.

Как сообщал OBOZ.UA, с сентября 2024 года процесс мобилизации продолжит регулироваться новым законом. Гражданам призывного возраста и дальше будут вручать повестки. Кто имеет право на отсрочку и кто подпадает под бронирование в сентябре 2024 года, читайте здесь.

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