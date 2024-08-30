Кто может получить бронь от мобилизации в Украине в сентябре и что нужно знать: разъяснение

С 1 сентября 2024 года процесс мобилизации продолжит регулироваться новым законом, который вступил в силу 18 мая этого года. Гражданам призывного возраста, не имеющим особых условий или оснований для отсрочки, будут и дальше вручать повестки.

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Определенные категории лиц могут рассчитывать на право получения отсрочки или бронирования от мобилизации. Список таких граждан – далее в материале OBOZ.UA.

Кто имеет право на отсрочку в сентябре 2024 года

Согласно новому законодательству есть перечень лиц, которые могут получить отсрочку от призыва на военную службу во время общей мобилизации. В него входят:

– граждане, забронированные государственными органами, предприятиями, учреждениями и т.п.;

– люди с инвалидностью;

– люди, временно непригодные к службе в армии по состоянию здоровья и имеющие соответствующее заключение ВЛК;

– лица, нуждающиеся в отсрочке по семейным обстоятельствам, предусмотренным в законе о мобилизации;

– люди, которым нужна отсрочка по профессии или учебе.

Кто подпадает под бронирование в сентябре 2024 года

Бронированию подлежат следующие военнообязанные:

– конечные бенефициарные владельцы указанных в предыдущем списке предприятий, не являющихся их работниками;

– члены наблюдательных советов субъектов хозяйствования, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности или годовой размер чистого дохода которых превышает 200 млн грн, а также особо важных для экономики предприятий, стоимость активов которых данным последней финансовой отчетности превышает 2 млрд грн или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 млрд грн;

– занимающие должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, при условии выполнения ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев, предшествующих дате представление списка с соответствующим обоснованием;

– специалисты по разминированию, операторы противоминной деятельности, входящие в состав групп (отделов/отделений) по нетехническому, техническому обследованию, очистке, инспектированию и контролю качества.

В число тех, кто имеет право на бронирование в сентябре 2024 года, также входят люди, работающие или обучающиеся:

– в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

– в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых Украина, в соответствии с заключенными международными договорами Украины;

– на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.

Сколько длится отсрочка от мобилизации

В Министерстве экономики Украины указывают срок действия отсрочки, который не может превышать:

– срок проведения мобилизации, – для военнообязанных, работающих в государственных органах и учреждениях, и военнообязанных, работающих или проходящих службу в Государственной уголовно-исполнительной службе;

– срок действия контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, – для военнообязанных, работающих на предприятиях, занятых обеспечением Сил обороны;

– 12 месяцев, – для военнообязанных, работающих на критически важных для экономики страны в особый период предприятиях;

– срок договора (контракта) или срока, на который назначено лицо – для военнообязанных, являющихся сотрудниками международных учреждений и организаций.