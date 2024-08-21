Отсрочка, рекрутинг и учет в ТЦК: у Резерв+ могут появиться новые функции

Пользователи приложения "Резерв+" вскоре смогут проверить достоверность выписанной повестки, поступившей от ТЦК и СП. Также разработчики этого приложения в Министерстве обороны работают над функционалом, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если человек сменил место регистрации.

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Об этом рассказал руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой. И это не единственные функции, которые скоро появятся в приложении.

По словам Берестова, чтобы выписать повестку, должен быть распечатан бланк и затем руководитель ТЦК должен вручную поставить подпись и печать, чтобы документ считался легитимным.

"Мы сейчас упрощаем в реестре "Оберіг", чтобы можно было автоматически сгенерировать повестку и подписать электронной подписью начальника ТЦК и затем она будет доставлена военнообязанному", – сказал представитель МО.

Затем, по его словам, военнообязанный через сканер QR-кода в "Резерв+" сможет проверить действительно ли подпись начальника ТЦК.

"Там будет статус, что все законно и необходимо прибыть согласно информации, указанной и повестке", – уточнил Берестовый.

Также разрабатывается функционал, чтобы военнообязанный, имеющий право на отсрочку, не шел в ТЦК, а мог автоматически подать заявление. Это касается людей, имеющих троих детей, или опекунов; людей с инвалидностью; студентов очной формы, для которых это первое высшее образование.

"Это делается для того, чтобы не нагружать систему ТЦК лишними очередями и бумажной работой", – объяснил Берестовый.

Еще одна из новых функций, которая должна появиться вскоре – цифровой рекрутинг.

"Дадим возможность выбирать желаемые должности в ВСУ, они все будут агрегированы, можно будет пройти собеседования и отбор в том коллективе, где ты желаешь служить", – сказал представитель МО.

Как сообщал OBOZ.UA, через несколько месяцев после запуска мобильного приложения "Резерв+" злоумышленники начали создавать его фейковые клоны. Таким образом, данные военнообязанных, призывников и резервистов могли попасть в распоряжение преступников.

Напомним, в Украине по меньшей мере 6 млн. мужчин не обновили свои данные на выполнение нового закона о мобилизации, за что подпадают под штрафы. Более 4 млн предоставили актуальную военно-учетную информацию о себе.

Ранее сообщалось, что электронный формат военно-учетного документа в приложении Резерв+ является полноценным аналогом обычного бумажного военного билета или предписанного удостоверения.

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