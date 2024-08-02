Спасет ли Резерв+ от принудительной доставки в ТЦК и имеют ли право военнообязанные снимать все на видео: объяснение

Электронный формат военно-учетного документа в приложении Резерв+ является полноценным аналогом обычного бумажного военного билета или приписного удостоверения. В случае если работники ТЦК отрицают его легитимность и пытаются принудительно забрать военнообязанного, украинцы могут обратиться на горячую линию.

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Об этом OBOZ.UA рассказал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он напомнил, что электронный документ содержит QR-код.

"Ни один представитель ТЦК и СП не имеет права говорить, что этот сгенерированный в Резерв+ документ не отвечает требованиям закона! Если происходят такие случаи, граждане должны обратиться на горячую линию, и все станет на свои места. Этот вопрос постоянно находится на контроле в нашем парламентском комитете и в Министерстве обороны", – отметил Вениславский.

Он отметил, что в случае, если представитель ТЦК и СП не имеет сканера для считывания QR-кода, это можно сделать с помощью любого смартфона, который имеет соответствующую функцию.

По словам члена Комитета по нацбезопасности, повестку уполномоченные лица вправе выписать в любом месте, даже "на коленке" посреди улицы.

"Если представитель ТЦК является лицом, уполномоченным на выписку повестки, а военнообязанный по закону может быть мобилизованным, и это установлено, то проблем в месте выписывания повестки не вижу", – сказал он.

В то же время представители ТЦК обязаны фиксировать на видео свои действия, используя бодикамеры.

"По моей информации, эти бодикамеры уже закуплены в достаточном количестве", – отметил Вениславский.

Также гражданин имеет право фиксировать на видео все, что происходит во время его общения с представителями ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине появилась первая статистика по штрафам от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Выяснилось, что их могут получить даже военнообязанные, которые вовремя обновили данные в приложении Резерв+.

– Ранее наше издание рассказывало, может ли выписка из Резерв+ заменить полноценный документ.

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