ТЦК штрафуют даже тех мужчин, которые через Резерв+ обновили данные: в чем причина

В Украине появилась первая статистика по штрафам от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Выяснилось, что их могут получить даже те военнообязанные, которые своевременно обновили данные в приложении Резерв+.

Видео дня

О таких случаях рассказал в Telegram народный депутат из Комитета ВР по цифровой трансформации Александр Федиенко. Он отметил, что получил по крайней мере три соответствующих обращения.

"Первый военнообязанный не был на учете в ТЦК, но после того, как обратился в ТЦК по уточнению данных, имея актуализацию через "Резерв+", получил штраф 17 тысяч грн", – отметил нардеп.

Второй мужчина, по его словам, потерял военный билет, но обновил данные через Резерв+. Когда пришел в ТЦК после сообщения о необходимости уточнить информацию, также получил штраф 17 тысяч грн из-за потери военного билета.

Третий случай похож со вторым. Но военнообязанный имел справку от полиции по похищению у него документов вместе с военным билетом.

"Прямая речь: "я ходил с юристом, он помог оформить правильно документы. Штраф был не 17 тысяч, а 5100"", – рассказал Федиенко.

Он признал, что все указанные штрафы были составлены согласно действующему законодательству.

"Хотя мне, честно говоря, непонятно, в первом случае уверен, что можно было обойтись и предупреждением", – считает нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военнообязанные мужчины и женщины в Украине в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Те, кто это сделал, не столкнутся с изменениями, а те, кто не обновил данные, должны оплатить штраф, который не освобождает от мобилизации.

– Проверить наличие штрафа за нарушение военного учета, в том числе за необновление данных в ТЦК, можно через мобильное приложение и на сайте Дія. Но штрафы будут отражаться только в случае несвоевременной оплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!