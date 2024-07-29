Где можно проверить, есть ли штраф за необновление данных в ТЦК: разъяснение

Проверить наличие штрафа за нарушение военного учета, в частности, за необновление данных в ТЦК, можно через мобильное приложение и на сайте "Дії". Но штрафы будут отражаться только в случае несвоевременной оплаты.

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Об этом рассказала заместитель директора директората по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач. По ее словам, в "Дії" уже давно реализован функционал исполнительных производств для административных штрафов, которые не были уплачены в срок.

"Относительно штрафов в "Дії" давно реализован функционал исполнительных производств. Это когда лицо получило штраф (административный – ред.) и оно его не уплатило в сроки... И как раз штрафы за нарушение военного учета, которые будут получать военнообязанные за то, что не обновили в срок данные, они могут появляться не как штраф, например, за превышение скорости и нарушение ПДД. В "Дії" вы будете получать только уведомления, если вы получили штраф и не оплатили его вовремя", – объяснила Ткач.

При этом все граждане, не согласные с наложенным штрафом, вправе обжаловать его в суде в течение 10 дней с момента вынесения постановления. Во время судебного разбирательства дела по необновлению военно-учетных данных человек не может быть привлечен к ответственности во второй раз.

Военный адвокат Виталий Савко советует собирать доказательства попытки обновить данные, если это не удалось. Достаточно иметь подтверждения одного из способов актуализации.

Например, если приложение "Резерв+" не работает должным образом, нужно сделать скриншоты и запись экрана. Если военнообязанный лично посетил ЦНАП или ТЦК для обновления данных, но это не удалось, следует снять видео.

Штраф за несвоевременную актуализацию учетных данных может быть наложен только один раз. Однако штрафы за игнорирование повесток в ТЦК могут быть наложены часто, даже еженедельно.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Министерстве цифровой трансформации заявили, что забронированные военнообязанные граждане освобождены от прохождения военно-врачебной комиссии.

– Наше издание сообщало, кто может получить бронь с 1 июля в Украине и в каких случаях она не освобождает от службы.

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