Нужно ли забронированным военнообязанным проходить ВЛК: разъяснение

Забронированные военнообязанные граждане освобождены от прохождения военно-врачебной комиссии. Это новшество уже действует.

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Об этом сообщила Валерия Ткач, заместитель директора департамента развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации, рассказала в эфире телемарафона. По ее словам, бронирование доступно прежде всего для критически важных предприятий и предоставляющих товары и услуги Силам обороны.

"Идти в ТЦК сотруднику не нужно. Так как он прошел все проверки, у него информация о бронировании отображается в приложении "Резерв+". Что касается ВЛК, то согласно действующему забронированному законодательству не нужно проходить ВЛК. Такие нормы законодательства уже вступили в силу" – сказала она.

Ткач добавила, что ВЛК не нужно проходить, пока действует бронь. Для подачи документов на бронирование также не нужно проходить ВЛК.

"У нас идет проверка наличия личности в "Обереге" и пребывания в трудовых отношениях этого лица с предприятием, которое определено как критически важное", – пояснила она.

Как сообщал OBOZ.UA, за игнорирование или отказ от повестки законом предусмотрена ответственность. За нарушение военного учета составляют акт отказа, который направляется в ТЦК. Это в свою очередь является основанием для вынесения постановления за совершение правонарушения.

Также сообщалось, что Украина ведет переговоры с Молдовой о возвращении домой украинцев 18-60 лет, незаконно сбежавших за границу. В первую очередь, речь идет о тех, кому Кишинев отказал в предоставлении убежища, но эти лица так и не вернулись в Украину.

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