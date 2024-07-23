Украина ведет переговоры с Молдовой о возвращении мужчин призывного возраста, которые выехали из страны незаконно
Украинские власти ведут переговоры с Молдовой о возвращении домой украинских мужчин призывного возраста, незаконно сбежавших за границу. В первую очередь, речь идет о тех, кому Молдова отказала в предоставлении убежища, но эти лица так и не вернулись в Украину.
Как сообщает Newsmaker, об этом в эфире на TV8 сказал посол Украины в Молдове Марко Шевченко. Он отметил, что Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом, но решить эту проблему будет сложно из-за отсутствия четкой статистики по количеству мужчин призывного возраста на территории Молдовы.
Шевченко подчеркнул, что "законодательство и правовая база в отношении беженцев в Европе и Молдове не адаптированы к ситуации, с которой Украина столкнулась во время войны", и что "ни одна разработанная процедура не учитывала начало полномасштабной войны в Европе XXI века и появления миллионов беженцев и тех, кого называют "уклонистами".
По словам посла, некоторые беглецы, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище. Другие же исчезают "бесследно" – их не задерживают, и есть вероятность, что они либо остаются на территории Молдовы, либо уезжают в другие страны. Точной статистики по количеству таких лиц нет.
"Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие одну за другой – что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища", – отметил посол.
Ранее сообщалось, что в Карпатах пограничники нашли 25-летнего мужчину, который пытался бежать в Румынию, однако заблудился в горах. Обессиленного нарушителя, едва не умершего от переохлаждения, обнаружили в 700 м от границы, его доставили в больницу.
Напомним, 18 июля стало известно, что в Закарпатье на блокпосте мужчина порезал ножом пограничника. Так он отреагировал на требование сотрудника ГНСУ остановиться. Пострадавшим оказался пограничник Мукачевского отряда, который без царапины вернулся из двух боевых ротаций из Донбасса.
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