Какое наказание грозит военнообязанным за отказ от повестки: разъяснение

В Украине с начала полномасштабной агрессии РФ продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные граждане в этот период могут получить повестку в ТЦК и быть призванными на службу.

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За игнорирование повестки законом предусмотрена ответственность. Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин.

По его словам, повестка является официальным вызовом военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Документ могут вручать с целью взятия на воинский учет, прохождения военно-врачебной комиссии для определения пригодности к военной службе, а также для уточнения персональных данных.

"Для призыва на военную службу во время мобилизации выдается так называемая боевая повестка после того, как лицо будет признано пригодным. При мобилизации граждане обязаны явиться по повестке в сроки, указанные в ней", – сказал Истомин.

Также он объяснил, что, если человек отказывается брать повестку, на него составляют акт отказа, который направляется в ТЦК. Это в свою очередь является основанием для вынесения постановления о совершении правонарушения.

"Кроме того, если при проверке документов лицо отказывается назвать или получить повестку, полицейский, входящий в состав группы оповещения, имеет право на административное задержание и доставку в ТЦК для наложения административного наказания и уточнения его военно-учетных данных", – объяснил Истомин.

Напомним, украинские власти ведут переговоры с Молдовой о возвращении домой украинских мужчин призывного возраста, незаконно сбежавших за границу. В первую очередь, речь идет о тех, кому Молдова отказала в предоставлении убежища, но эти лица так и не вернулись в Украину.

Ранее сообщалось, что в Карпатах пограничники нашли 25-летнего мужчину, который пытался бежать в Румынию, однако заблудился в горах. Обессиленного нарушителя, едва не умершего от переохлаждения, обнаружили в 700 м от границы, его доставили в больницу.