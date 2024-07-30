Могут ли в случае штрафа за необновление данных в ТЦК наложить арест на счета и имущество: разъяснение

Согласно новому закону, военнообязанные мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Те, кто это сделал, не столкнутся с изменениями, а те, кто не обновил данные, должны заплатить штраф.

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При этом уплата штрафа не освобождает от призыва. Адвокат Сергей Дубко в интервью "Суспільному" объяснил, могут ли наложить штраф на счета и имущество за невосстановление данных.

Те кто состоят на учете, но не обновили данные в определенный срок, подлежат административной ответственности и штрафам. В то же время те, кто не состоит на учете и не обновил данные, могут столкнуться уже с уголовной ответственностью.

Так, штраф за первое уклонение от мобилизации составляет от 17 000 до 25 000 гривен. Для юридических лиц и организаций сумма штрафов еще выше – от 34 000 до 59 500 гривен.

Если военнообязанный имеет право на отсрочку, он может подать заявление о его предоставлении при мобилизации непосредственно в ТЦК и СП. Если лицо обращается в ЦНАП или обновляет данные через Резерв+, заявление необходимо подавать в ТЦК и СП отдельно.

Дела о нарушении законодательства призывниками, военнообязанными и резервистами рассматриваются в ТЦК и СП. Штраф военнообязанный должен оплатить не позднее 15 дней со дня вручения постановления, за исключением случаев, предусмотренных статьями 300-1 и 300-2 КУоАП. А если постановление было обжаловано, штраф нужно оплатить не позднее 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Если нарушитель не уплачивает штраф, постановление присылают по месту жительства, работы или местонахождению его имущества. В случае принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа нарушителю придется заплатить штраф в двойном размере.

Действия государственных исполнителей по принудительному исполнению постановлений ТЦК регулируются Законом Украины "Об исполнительном производстве", предусматривают, в частности, наложение ареста на банковские счета и имущество правонарушителей.

Также в ГНСУ пояснили, что военнообязанных женщин на украинской границе не проверяют, обновляли ли они военно-учетные данные или нет. У них, в любом случае, есть право на выезд из страны.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации заявили, что забронированные военнообязанные граждане освобождены от прохождения военно-врачебной комиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине минимум 6 млн мужчин не обновили свои данные до 16 июля 2024 года.

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